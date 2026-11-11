Este fue el saldo del tercer bombardeo de De la Espriella en el Catatumbo: cayó mano derecha de Andrey Avendaño

Jorge Luis Galvis Rodríguez, alias Barba Chivo, uno de los hombres de mayor confianza de Andrey Avendaño (principal cabecilla del Frente 33 de la disidencia de las Farc), terminó frente a frente con el presidente Abelardo de la Espriella, luego de sobrevivir al tercer bombardeo ordenado por el Gobierno en el Catatumbo. El señalado cabecilla fue uno de los 6 capturados en el operativo militar que buscaba golpear el círculo de mando de esta organización.

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"Es la primera vez que un cabecilla se salva de un bombardeo", fueron algunas de las palabras que pronunció el mandatario al referirse a Barba Chivo, cuando vio personalmente a los capturados que dejó la ejecución de la Operación Noah.

Así fue bautizado el tercer bombardeo llevado a cabo en zona rural de Tibú durante la madrugada del pasado lunes, 9 de noviembre. El ataque dejó, además, cuatro presuntos integrantes de esta guerrilla muertos y permitió la incautación de abundante material de guerra.

Esposados y ubicados sobre varias barricadas policiales, cuatro hombres vestidos con prendas verdes presentaban heridas y laceraciones menores en brazos, piernas y rostro, producto de las explosiones.

Todo parece indicar que este fue otro movimiento en la persecución contra Avendaño, pues el ataque estuvo dirigido contra el campamento donde las autoridades creían que se encontraba. Él es señalado como el principal cabecilla de este frente y, además, estarías al mando de la subestructura Alfonso Cano, en la que Barba Chivo se desempeñaría como jefe de una comisión, según información de la Presidencia.

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Su perfil

Según información de inteligencia, Barba Chivo era controlador de drones, aeronaves no tripuladas que habrían sido utilizadas para perpetrar atentados contra la Fuerza Pública y la población civil. Junto a los otros capturados, las autoridades dieron a conocer parte de su presunta trayectoria criminal.

Esta habría comenzado hace más de 11 años, cuando integró el Frente 24, que operaba en Venezuela y la costa Caribe colombiana. Posteriormente, habría pasado al Frente 36, con presencia en las regiones Andina, Caribe y Pacífica del país.

Finalmente, llegó al Frente 33. Las autoridades lo señalaron de tener injerencia en el sur de Bolívar y de haber coordinado varios ataques con drones que dejaron uniformados muertos y heridos en esa región.

En Tibú, también habría participado en una emboscada contra el Ejército que dejó un soldado muerto y varios más heridos. Con el tiempo, habría llegado a convertirse en cabecilla de una comisión armada.

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El operativo

"¿Qué les pareció la bomba que les mandé?, firmada por mí, ¿cómo la recibieron?", preguntó el presidente, en referencia al video que publicó en sus redes sociales horas antes. En las imágenes se le veía firmando una bomba cargada con "460 kilogramos de democracia", como expresó uno de los uniformados presentes en el material.

"Bienvenidos a la patria milagro", escribió sobre el artefacto, seguido de su firma. Luego lo bendijo con las manos antes de que fuera cargado en un avión, desde el cual bombardearon tres áreas de campamentos guerrilleros.

Entre los cuatro muertos, se conoció que tres eran operadores de drones. Además de los abatidos y los capturados, fueron incautados siete fusiles y 15 granadas destinadas a este tipo de aeronaves no tripuladas.

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¿Quién es Andrey?

"Tienen un mes para entregarse, de lo contrario vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho", advirtió De la Espriella durante el empalme regional que realizó en Cúcuta en julio pasado. El mandatario se refería a dos actores clave de las guerrillas en Norte de Santander, uno de ellos Andrey Avendaño.

Carlos Eduardo García Téllez es el nombre real de este hombre, quien se desempeña como jefe político del Frente 33 de la disidencia de las Farc. Su labor estaría relacionada con la conducción ideológica de la organización y el relacionamiento con las comunidades.

Ingresó a esta guerrilla cuando tenía tan solo 11 años y avanzó hasta convertirse en uno de sus voceros más visibles. Incluso participó como firmante en el Acuerdo de Paz de 2016. Sin embargo, tras salir de prisión un año después, volvió a tomar las armas. Aun así, durante el gobierno de Gustavo Petro participó en diálogos con el Estado para intentar alcanzar un acuerdo.

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