Extraña muerte de joven venezolano en Cúcuta: la llamada de su prometido destapó la tragedia

En el conjunto residencial Natura, ubicado en el Anillo Vial Oriental, los residentes no salen de su asombro y tristeza por el trágico final de su vecino conocido como Alex, quien vivía como inquilino en uno de los apartamentos de la Torre Rosales B y fue hallado sin vida la tarde del domingo.

Hacia las 4:00 p.m. arribó una comisión de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), tras recibir el llamado de emergencia. Según conoció este medio, los uniformados conversaron con el administrador del conjunto para recolectar los datos preliminares del hecho.

Fuentes consultadas indicaron que Alex, oriundo de Valencia, capital del estado Carabobo (Venezuela), al parecer, llevaba muerto desde el día anterior y su cuerpo presentaba signos de violencia.

Además, las autoridades no encontraron los documentos personales de la víctima, por lo que los integrantes de la Mecuc y de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) no pudieron establecer su identidad plenamente. Presuntamente, también le habrían robado algunas pertenencias.

"Él vivía solo, tenía como un año aquí. No se metía con nadie, era una persona muy buena. Tenía un novio en Estados Unidos y se iban a casar este mes", contó una vecina, abrumada por la tristeza, con quien Alex había entablado una amistad.

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Afirmó que solían compartir un café cada mañana, pues era muy buen conversador y "un niño muy tranquilo". El joven había dejado a sus padres en el país vecino para labrarse un futuro en Colombia.

"El sábado almorcé con él, duramos dos horas. Sí lo vi como extraño. Me dijo: 'Amor, me voy para el apartamento'. Yo le dije: 'Bebé, pórtate bien'. Él pasaba por aquí a despedirse de mí porque se iba a dormir, entre las 8:30 y las 9:00 de la noche. Ese mismo día pasó y le dije: 'Amor, no te vayas a quedar por ahí tan tarde', y él me respondió: 'No, amor, tú sabes cómo soy yo'. Hasta esa hora lo vi", relató su amiga.

Recordó que eran las 9:30 p.m. cuando se despidió de Alex, quien estaba en compañía de otro muchacho. Esa fue la última vez que lo vio.

"Necesitamos justicia para este niño. Aquí hay cámaras de seguridad y con las imágenes captadas se puede identificar al que le hizo esto", enfatizó la mujer.

Su prometido

De acuerdo con fuentes consultadas, el prometido fue quien comenzó a llamar a los amigos del joven al no lograr comunicarse con él después de varias horas.

Su insistencia llevó a que algunos de ellos se acercaran a la vivienda y, tras ingresar, se encontraron con la lamentable escena. "El amigo entró al apartamento y lo halló tirado en el piso", relató la fuente.

Al parecer, a la víctima le robaron el celular, pues una vecina aseguró que, antes de conocerse su muerte, desde su número comenzaron a enviar mensajes de WhatsApp a sus contactos para pedirles dinero prestado de manera urgente.

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"A mi hija también le escribieron como a las 12:00 del mediodía para pedirle dinero, haciéndose pasar por él. Me dijo: 'Mamá, Alex me escribió, pero no le respondí'. Menos mal que mi hija no tenía datos, porque algunos amigos cayeron en la trampa", contó una allegada.

Según se conoció, Alex habría sido golpeado brutalmente, pues su cuerpo presentaba varios moretones. El cadáver fue trasladado por las autoridades al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se adelantarán los procedimientos para establecer plenamente su identidad y determinar las causas de la muerte.

Entretanto, los investigadores trabajan para esclarecer los móviles del crimen e identificar a quienes estarían detrás de este hecho.

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