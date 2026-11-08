La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Judicial
11
Judicial
Ejército detonó de manera controlada explosivo en la vía a Juan Frío, en Villa del Rosario
El procedimiento contó con la intervención de tropas de la Brigada 30.
Authored by
cesarmuñoz
Alerta-de-bomba-Juan-Frío
La opinión
La Opinión
Domingo, 8 de Noviembre de 2026

En la vía que comunica de Villa del Rosario al corregimiento de Juan Frío, el Grupo de Caballería Mediano N.° 5 General Hermógenes Maza de la Brigada 30 acordonó la zona tras una alerta de explosivos, durante varias horas las unidades trabajaron y, posteriormente lograron detonar de manera controlada la carga.

Lea aquí: Del Catatumbo a EE. UU.: fusiles, diálogos y extradición, la historia de Mocho Olmedo

La Segunda División del Ejército Nacional, dio a conocer que el artefacto fue instalado por presuntos integrantes del frente urbano Carlos Germán Velasco Villamizar de Eln.

 

Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias directamente en su celular: https://whatsapp.com/channel/0029Va3v4pJ2f3ECBDYRM13

Recomendados para ti
Temas del Día
Alias Alfredo Eln
Alias Alfredo Eln
¿Cae el responsable del terror en Puerto Santander? El recorrido de alias Alfredo
La Opinión
La_puerta_del_diablo_portada
La_puerta_del_diablo_portada
Especial | Néstor Cerón y la puerta en la que talló el rostro del diablo, en Cúcuta
La Opinión
Alias-Mocho-Olmedo.
Alias-Mocho-Olmedo.
Del Catatumbo a EE. UU.: fusiles, diálogos y extradición, la historia de Mocho Olmedo
La Opinión