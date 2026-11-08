Ejército detonó de manera controlada explosivo en la vía a Juan Frío, en Villa del Rosario

En la vía que comunica de Villa del Rosario al corregimiento de Juan Frío, el Grupo de Caballería Mediano N.° 5 General Hermógenes Maza de la Brigada 30 acordonó la zona tras una alerta de explosivos, durante varias horas las unidades trabajaron y, posteriormente lograron detonar de manera controlada la carga.

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La Segunda División del Ejército Nacional, dio a conocer que el artefacto fue instalado por presuntos integrantes del frente urbano Carlos Germán Velasco Villamizar de Eln.