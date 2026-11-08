Un muerto y dos heridos tras tarde violenta en Cúcuta

En cuestión de horas dos hechos de sangre sacudieron la ciudad de Cúcuta en la tarde de este domingo. El más reciente, y más grave, ocurrió en un conjunto residencial al margen del Anillo Vial Oriental, de Cúcuta.

Un hombre fue víctima de un fuerte golpe con un objeto contundente a la altura de la cabeza.

El sujeto fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, sin embargo, murió minutos después producto de la gravedad de las lesiones.

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Las autoridades ya dan inicio a la investigación para reconstruir los hechos y dar con el responsable.

Ataque a bala en el barrio La Laguna, de Cúcuta

Minutos atrás, en los alrededores de la cancha del barrio La Laguna ocurrió un ataque a bala en el que dos motociclistas dispararon en repetidas oportunidades contra un grupo de personas.

El hecho dejó a dos lesionados, quienes fueron trasladados a un puesto de salud cercano, donde continúan en recuperación.

La Policía hace presencia en la escena del crimen recopilando material probatorio.

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