Los sicarios iban por uno, pero terminaron hiriendo a dos hombres en el barrio Antonia Santos de Cúcuta

No fue una riña, como se dijo inicialmente, lo que originó el hecho que dejó a dos hombres heridos de bala en una vivienda de la calle 18 con avenida 50A del barrio Antonia Santos, en la ciudadela Juan Atalaya.

Eran aproximadamente las 9:00 de la noche del domingo. En el porche de la casa de nomenclatura 18-13, las víctimas fueron sorprendidas por dos sicarios que, según fuentes consultadas por este medio, tenían como objetivo asesinar a un joven conocido como el Gordo.

"La orden era matar a el Gordo, que es el chino. Eso fue lo que dijeron los sujetos que llegaron a disparar, pues fue lo que se les escuchó decir cuando huyeron", contó una fuente.

Sin embargo, en el ataque también resultó herido, al parecer por equivocación, el taxista Víctor Manuel Bautista Rodríguez.

Según se pudo conocer, Bautista, tío del joven, acababa de llegar de trabajar y decidió descansar en el corredor externo de la vivienda. Minutos después, el Gordo también salió y se sentó junto a él.

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Posteriormente, los pistoleros se acercaron caminando y uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó en repetidas oportunidades. "Se escucharon varios tiros", apuntó una vecina, quien no quiso entregar más detalles sobre lo ocurrido.

"No se trató de ninguna riña ni de una celebración en la que comenzaron a pelear, como dijeron en las redes sociales", afirmó otra residente.

En el vecindario se percibía ayer cierto temor a hablar de lo ocurrido. "Es mejor hacerse como el que no vio ni escuchó nada, porque la situación está complicada", expresó un morador. Incluso, una familiar de las víctimas se negó a ofrecer información sobre el caso.

El taxista y su sobrino fueron trasladados a centros asistenciales de Cúcuta, donde se recuperan de sus heridas. Entretanto, una comisión de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) llegó a la vivienda para inspeccionar el lugar del ataque y recopilar información que permita esclarecer este hecho violento.

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