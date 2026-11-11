Addy intentó esconderse en su casa, pero no lo logró: asesinato en Villa del Rosario

Ayer , la sangre aún permanecía frente a la vivienda donde fue asesinado Addy Rodríguez Flores, en la carrera 7A con calle 5 de La Parada. Sin embargo, a pocos metros, la vida en el vecindario seguía su curso, mientras el silencio y el hermetismo se imponían alrededor de un crimen del que poco se sabe.

Horas después del homicidio, con la sangre ya seca, la puerta metálica marrón permanecía entreabierta y sostenida con una cadena contra el marco. Afuera, la escena parecía haber cambiado, pero por el movimiento de los gatos. Tres felinos rondaban el lugar: uno dormía, mientras los otros dos entraban y salían de la vivienda, al parecer en busca de comida.

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Y, en efecto, en los alrededores había alimentos. Una arepa frita permanecía en el suelo y, junto a la puerta, había una bolsa de arvejas e incluso un recipiente plástico con comida, aparentemente del día anterior.

En la parte exterior también había algunas sillas improvisadas. Una de ellas, plástica y de color rojo, tenía una pata rota y debía apoyarse sobre un balde para no caerse. A su lado permanecía una silla de ruedas con un acolchado improvisado.

¿Qué ocurrió el pasado lunes, hacia las 10:00 de la noche? Nadie parece saberlo. Lo único cierto es que el desenlace fue fatal. Varios sujetos armados acabaron a disparos con la vida de Addy, de 33 años.

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El ataque comenzó en el exterior de la vivienda, frente a la puerta de la casa vecina, donde quedaron manchas de sangre. Sin embargo, la víctima habría intentado refugiarse en su propia casa, pero no logró ponerse a salvo.

El hombre cayó sin vida dentro de la vivienda, sobre un charco de su propia sangre, mientras los responsables escapaban en medio de la oscuridad. Las autoridades atendieron el caso y realizaron el levantamiento del cuerpo, pero hasta el momento no se había logrado establecer la identidad de los responsables.

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