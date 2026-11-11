De la Espriella confirmó la muerte de alias Negro Perea en bombardeo contra el Clan del Golfo

El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella dio detalles del operativo militar en el que fueron abatidos varios miembros del Clan del Golfo en Antioquia, entre ellos un de los 10 cabecillas que la Fuerza Pública tenía priorizados.

“¡Abatido alias Negro Perea, uno de los 10 cabecillas prioritarios del país!”, escribió en la red social X el mandatario.

Según se ha conocido, el ataque –nombrado como operación Nehemías– se desarrolló en zona rural del municipio de Tarazá, Norte de Antioquia.

Hasta allí, gracias a labores de inteligencia, las autoridades lanzaron un bombardeo contra la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo.

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Según se ha conocido el ataque dejó por lo menos ocho presuntos miembros del Clan del Golfo muertos entre ellos Haminton Mosquera Palacio, alias ‘Negro Perea’,un hombre de 49 años quen fungía cabecilla principal de esta estructura. El prontuario de Mosquera tendría más de 20 años de trayectoria criminal. Por este hombre había una recompensa de hasta $2.018 millones.

“Este criminal, subordinado directamente a alias ‘Gonzalito’, era señalado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra nuestra Fuerza Pública, incluido el asesinato de un patrullero en Tarazá en 2025”, explicó el presidente.

El Colombiano conoció parte del prontuario de Mosquera. Según las autoridades, el hombre había sido cabecilla de varias estructuras del Clan como la Julio Cesar Vargas Torres, la Jorge Ivan Arboleda Garcéz, la Jairo Julio de Hoyos, y la Manuel Alexander Ariza.

Mosquera también estuvo involucrado en el asesinato de 4 miembros de la Fuerza Pública en la vereda Las Manuelas del municipio de Segovia en 2024; así como en enfrentamientos que derivaron en desplazamientos en las veredas Lejanías de Remedios; El Pescado y La Loma de Yarumal; Berlín y Buenavista de Briceño; Zaragoza y Segovia; y el sector Mina Nueva del sur de Bolívar.

El mandatario detalló que tras el operativo fueron incautados cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación. Además, fue destruido un campamento utilizado para coordinar actividades criminales.

“Ayer les dimos (a los miembros del Clan del Golfo abatidos) la bienvenida a La Patria Milagro... 450 kilos de ‘democracia’ en una bomba. No supieron si (lo que les cayó) fue una buseta sin frenos, o un rayo. Pero hasta ahí llegaron”, comentó luego en un discurso el presidente De La Espriella.

El mandatario finalmente explicó que los cuerpos de los hombres del Clan del Golfo fueron enviados a la ciudad de Montería para su respectiva identificación plena.

“A los cabecillas de estas organizaciones les advierto: no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos.. La Ofensiva no se detiene!”, apuntó.

Este es el octavo bombardeo autorizado por el presidente Abelardo de la Espriella tras su llegada al poder el pasado 7 de agosto.