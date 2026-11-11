Presidente ordena rescatar a esposa de alcalde de Uribia que fue secuestrada

"He ordenado emplear todas las capacidades del Estado para dar con su paradero, rescatarla sana y salva y llevar a los responsables ante la justicia", afirmó este miércoles el presidente, Abelardo de la Espriella, tras el secuestro de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago.



El mandatario señaló como posible responsable del plagio al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (Eln) y ordenó a las autoridades cerrarle el paso a los secuestradores, ante el temor de que la víctima sea trasladada a Venezuela, dado que se trata de una zona de frontera.



"Desde el primer momento ordené el despliegue total de nuestra Fuerza Pública y la activación de un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima a territorio venezolano", precisó el jefe de Estado.

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Buitrago dijo hoy a radios locales que la familia está golpeada por la incertidumbre, tras advertir que este es uno de varios casos similares que se han presentado en su municipio y de informar a las autoridades de amenazas en contra suya y de su esposa.



"Nosotros siempre hemos sido amenazados. De hecho, el año pasado, antes de la alcaldía, presentamos denuncias de amenazas tanto a mi esposa como a mis hermanos, mi familia", afirmó el mandatario regional en declaraciones a La FM Radio.



Buitrago destacó la labor de su esposa, en particular en temas sociales, lo que le ha valido el cariño de los habitantes de la región, aunque advirtió que las denuncias sobre los secuestros habrían provocado intimidaciones.



Explicó que la situación ha llegado a tal grado que optaron por no responder llamadas telefónicas de desconocidos, luego de que les reprocharan por llamar la "atención de las autoridades", al poner de manifiesto los secuestros.

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