Lanzan granada contra instalaciones de RCN en Cali

El Colombiano- Un artefacto explosivo tipo granada fue lanzado contra la sede de RCN en Cali durante la madrugada de este miércoles, sobre las 3 de la mañana. Las primeras versiones indican que dos sujetos, que se desplazaban en una motocicleta, llegaron al lugar y arrojaron el elemento en la calle, a las afueras de las instalaciones del medio de comunicación.

Hasta ahora no se reportan heridos en esa zona del centro de la ciudad, puntualmente en la carrera 8 con calle 30, del barrio Los Mangos. La Policía capturó a dos hombres que podría estar detrás de los hechos.

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Todo esto en medio de amenazas a medios de comunicación que se conocieron desde el pasado fin de semana. Aunque en este caso se trata del cuarto atentado contra la sede en la capital del Valle del Cauca.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ya se pronunció al respecto, dijo que la libertad de prensa es un pilar de la democracia. “Rechazamos las amenazas contra los medios de comunicación en Colombia y, especialmente, el más reciente ataque con granada ocurrido en Cali”, agregó.