Es una jugada calculada: las críticas del senador Enrique Gómez a Petro por dejar X

La decisión del expresidente Gustavo Petro de abandonar X y trasladar sus comunicaciones a un canal de WhatsApp generó reacciones en el escenario político colombiano. Una de ellas fue la del senador Enrique Gómez, quien cuestionó los argumentos del exmandatario y aseguró que detrás del anuncio habría una estrategia para ampliar el alcance de sus mensajes y evitar el debate público.

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Petro explicó que dejaría de utilizar esta red social debido a las supuestas “restricciones” al pensamiento progresista y a su funcionamiento, que, según afirmó, tiene una “afinidad a la extrema derecha con algoritmos que expanden el odio que la razón y la democracia”.

Sin embargo, Gómez rechazó esta explicación y calificó el anuncio como una maniobra calculada. “Esto no es un triunfo, es otra fría jugada calculada”, manifestó el congresista.

¿Por qué Petro dejaría X para comunicarse por WhatsApp?

Para el senador, el cambio de plataforma no respondería principalmente a razones ideológicas, sino a factores relacionados con el alcance de las audiencias. En su análisis, la diferencia entre el número de usuarios de ambas aplicaciones sería determinante para entender el movimiento del exmandatario.

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“X solo llega al 38,6 % de la población, mientras que WhatsApp alcanza al 93,1 %”, señaló Gómez, quien sostuvo que la decisión tendría una motivación “estrictamente matemática y estratégica”.

El congresista también puso sobre la mesa una diferencia en la forma de interacción que ofrecen las dos plataformas. Según explicó, los canales de WhatsApp permiten enviar mensajes a una audiencia amplia, pero no funcionan como espacios abiertos de discusión.

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“Además, hábilmente ni menciona que en los canales la comunicación es unidireccional. Es decir, que los ciudadanos no pueden refutar, desmentir u opinar en sus publicaciones”, comentó.

Finalmente, Gómez aclaró que no cuestiona el uso de esta herramienta digital, pues también cuenta con un canal propio. No obstante, insistió en que el cambio de plataforma no debería interpretarse como una victoria política.

“Ojo: los canales no son el problema (yo mismo tengo uno), pero no nos dejemos engañar por sus triquiñuelas ni le celebremos la huida al debate”, concluyó el senador.

Con información de El Universal.

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