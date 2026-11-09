Buscan revocar permiso de Gustavo Petro para salir del país: propuesta será discutida en el Congreso

Una solicitud de revocar la salida del país del expresidente Gustavo Petro será discutida en el Congreso de la República, en medio de los escándalos por los denominados 'sexocontratos' revelados por Deicy Jiménez y la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez.



La petición está impulsada por el senador de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, quien señaló que se debe exigir al exmandatario que permanezca en Colombia respondiendo por los procesos judiciales que tiene pendientes.



"El Congreso de la República no puede ser su cómplice, Petro se va a volar del país y exigimos que le dé la cara a Colombia", señaló Rodríguez al pedir el apoyo de los demás congresistas en la célula legislativa para que se apruebe la proposición.

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Incluso, el senador recordó antecedentes de personas quienes han utilizado sus influencias y su poder para salir del país evadiendo las autoridades, como "Jesús Santrich volándose hacia Venezuela, Carlos Ramón González volándose hacia Nicaragua con apoyo del gobierno Petro y Leonidas Bustos en Canadá".



Según el documento conocido, la iniciativa se presentará este martes en la sesión de la plenaria, buscando revocar los beneficios otorgados al expresidente, luego de su salida de la Casa de Nariño.



Además, el senador Germán Rodríguez también solicitó una relación de los desplazamientos internacionales que ha hecho el exmandatario, relacionando fechas, destinos y periodos informados.



Esta información adicional podría ser conocida durante las discusiones en el Senado de la República, para buscar frenar la autorización del desplazamiento internacional del expresidente, en donde utilizó para ir a México, Bélgica, España y Francia.

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