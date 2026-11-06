Indicadores de Jeremías | La derrota de Donald Trump

Las elecciones en Estados Unidos realizadas el pasado martes 3 de noviembre dejaron como derrotados al partido Republicano y al presidente de la nación, Donald Trump, quien es el líder de esa fuerza política. Los Demócratas ganaron las mayorías en el Senado, la Cámara de Representantes y también son mayoritarios en gobernaciones.

Esos resultados tienen efectos políticos relevantes no solamente en la nación norteamericana, sino en la comunidad internacional, en general.

En Colombia se sentirán las consecuencias dado que el presidente Abelardo de la Espriella está alineado con su homólogo, el presidente Trump.

La nueva reforma tributaria

El proyecto de ley presentado al Congreso por el Gobierno sobre el llamado ajuste fiscal sigue su trámite legislativo bajo fuertes cuestionamientos por parte de la oposición.

La iniciativa es considerada una reforma tributaria que impone mayores contribuciones a la clase media y sectores más vulnerables mientras rebaja impuestos a los más ricos.

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Con el incremento del IVA para artículos de la canasta familiar se elevará el costo de vida, según lo han señalado expertos analistas de la economía.

Sin embargo, el presidente De la Espriella y sus ministros defienden la propuesta fiscal.

Convocado el paro nacional

Para el 19 de noviembre fue convocado el paro nacional en Colombia por parte de centrales obreras y otras organizaciones sociales.

La movilización de los diferentes sectores laborales abarcará todo el país, tanto en las áreas urbanas como rurales.

Los voceros de la convocatoria han garantizado que el paro se cumplirá en paz y que se evitarán infiltrados que busquen alterar el orden público.

La finalidad de la movilización es protestar contra las políticas del nuevo gobierno que tiendan a desconocer derechos sociales vigentes. También se toma en cuenta el proyecto de ley de ajuste fiscal o reforma tributaria que cursa en el Congreso.

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Centenario de García Márquez

El 6 de marzo de 2027 se cumplirán los cien años del nacimiento del escritor colombiano Gabriel García Márquez, en Aracataca.

Para conmemorar el natalicio del destacado autor de obras literarias que le merecieron el Premio Nobel de Literatura, en 1982, ya se han programado diversos actos en el país y en el exterior. Se prevé que el Ministerio de Cultura y entidades privadas y públicas afines se sumen a los eventos de celebración dado lo que representa García Márquez en la literatura universal.

En Cúcuta, contribuirá a la celebración el escritor Renson Said Sepúlveda con un libro sobre García Márquez, de su autoría.

El libro será publicado con la debida oportunidad coincidente con la fecha del natalicio.

Secretaria de Fronteras estará en el programa La Palabra de ATN

El programa La Palabra, de la parrilla del canal regional ATN, tendrá como personaje de su entrevista en las emisiones de sábado y domingo (7 y 8 de noviembre, en el horario de 8:00 a 8:30 de la noche) a la secretaria de Fronteras de Norte de Santander, Viviana Esperanza Fonseca Alarcón.

La funcionaria renunció a su cargo y lo dejará en los próximos días, tras su desempeño en el período del gobernador William Villamizar que está en curso.

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