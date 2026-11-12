Gobierno pide ahorrar energía entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m. ante la llegada de los meses más fuertes de El Niño

El Ideam advirtió que el fenómeno de El Niño continuará generando menos lluvias y temperaturas más altas en Colombia. Según las proyecciones de la entidad, diciembre de 2026 y enero de 2027 serían los meses de mayor impacto, por lo que el Gobierno Nacional mantendrá las medidas para garantizar el suministro de agua y energía.

De acuerdo con la actualización de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, Noaa, existe una probabilidad de 61% de que El Niño se prolongue hasta mayo de 2027. Aunque se espera que comience a debilitarse durante el primer trimestre del próximo año, sus efectos podrían sentirse hasta el segundo semestre, especialmente por el tiempo que tardarían en recuperarse los ríos y embalses.

El Ideam explicó que la presencia de este fenómeno no significa que deje de llover en todo el territorio nacional. Sin embargo, la segunda temporada de lluvias de noviembre podría no desarrollarse con la intensidad habitual.

Para los próximos días, se prevén menores precipitaciones en departamentos como Huila, Tolima, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y algunos sectores de Antioquia. En contraste, Cauca, Nariño y el sur de Chocó podrían registrar lluvias por encima de lo normal.

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También se esperan temperaturas superiores a los promedios habituales en algunas zonas de la región Caribe, el Eje Cafetero, Huila, Tolima, Meta, Vichada, Casanare y Arauca.

¿Cómo están los embalses en Colombia?

Uno de los puntos de atención es el nivel de los embalses que abastecen el sistema eléctrico nacional. Según el reporte de XM, con corte al 11 de noviembre, estas reservas se encontraban en 78,74% de su capacidad útil, frente a la meta de superar 80% al cierre de ese mes.

Además, los aportes de agua que reciben los embalses equivalían a 55,49% del promedio histórico. Esto significa que están recibiendo menos agua de la habitual, lo que podría dificultar su recuperación durante los próximos meses.

Ante este panorama, el Gobierno mantiene las acciones del Plan Energía YA para respaldar el suministro eléctrico. Entre las medidas mencionadas están el aprovechamiento de toda la capacidad del embalse de Hidroituango, la ampliación de la capacidad para transportar gas desde Cartagena y la coordinación de los mantenimientos de las centrales hidroeléctricas de Chivor y Guavio para evitar que coincidan.

Gobierno pide ahorrar agua, energía y gas

El Gobierno Nacional también reforzó el llamado a los hogares, las empresas y las entidades públicas y privadas para reducir el consumo de recursos durante la temporada seca.

A través de la campaña Recursivos por naturaleza, recomendó disminuir el uso de energía entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m., apagar las luces que no se utilizan y subir un grado la temperatura del aire acondicionado.

En cuanto al agua, pidió cerrar las llaves mientras las personas se enjabonan o se cepillan los dientes. También recomendó cocinar con las ollas tapadas para reducir el consumo de gas.

El ahorro de este último recurso también es importante para el sistema eléctrico, debido a que permite disponer de mayores cantidades de gas para las plantas térmicas, que ayudan a generar energía cuando disminuye la disponibilidad de agua.

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Por su parte, el Ministerio de Agricultura anunció medidas de apoyo para los pequeños productores agropecuarios. Entre ellas se encuentra un incentivo de 30% para inversiones en pozos profundos con paneles solares y sistemas de riego, además de recursos para producir 12.500 toneladas de heno, forrajes y paquetes nutricionales destinados a pequeños ganaderos con menos de 50 reses.

El Gobierno también informó que 558 municipios y áreas no municipalizadas se encuentran en riesgo alto o muy alto frente a posibles afectaciones al abastecimiento de agua, por lo que se adelantan acciones para fortalecer los acueductos y preparar alternativas de suministro.

Aunque se espera que las condiciones de El Niño comiencen a normalizarse hacia mayo de 2027, el Ideam advirtió que la recuperación de los ríos y embalses será gradual. Por esta razón, las autoridades insistieron en mantener las medidas de ahorro durante los próximos meses.

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