Jaime Ramírez Cobo, el eslabón perdido del escándalo de corrupción de la UNGRD

La figura de Jaime Ramírez Cobo en el Gobierno Petro sigue siendo llamativa, pero a la vez esquiva. Ha sido mencionado en varias ocasiones en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y señalado de tener un papel clave en la gestión de contratos. Sin embargo, casi tres años después del inicio del escándalo, no ha sido vinculado formalmente a un proceso penal y ha logrado perderse del mapa.

Su nombre volvió a sonar en una entrevista de Angie Rodríguez, en la que aseguró que el número celular que utilizaba Gustavo Petro estaba registrado a nombre de Cobo.

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Según Rodríguez, este tema del teléfono celular generó malestar dentro de la Casa de Nariño y del propio Petro. Aseguró que cuando ella, como directora del Dapre, descubrió que la línea no estaba a nombre de Petro, sino de Ramírez Cobo, le informó al entonces presidente, quien habría reaccionado con molestia.

En entrevista con el periodista Melquisedec Torres, la exdirectora del Dapre reveló un chat en el que el exjefe de la DNI, René Guarín, le advierte que el celular del expresidente Petro estaba “envenenado”.

“El teléfono del presidente, cuando me doy cuenta, está a nombre de una persona cercana a Laura. Me causó una alerta inmediata. Le informo al presidente que su celular no estaba a su nombre, sino al de Jaime Ramírez Cobo. Todo apuntaba a la señora Laura Sarabia”, dijo en el video.

La cosa es que Ramírez Cobo habría incurrido en actuaciones presuntamente irregulares mientras trabajaba en la Casa de Nariño. Por esa razón, la Corte Suprema ya tenía interceptadas sus comunicaciones, o al menos eso creían los investigadores. Lo que ocurrió fue que, cuando la Corte intentó interceptar la línea que figuraba a nombre del exasesor, descubrió que quien la utilizaba era el propio Gustavo Petro.

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De inmediato, la Sala de Instrucción, en particular el despacho del magistrado Misael Rodríguez, ordenó suspender las escuchas. “La Sala de Instrucción de por sí ya es un escenario de fuertes discusiones entre los mismos magistrados, cuando se filtró que en las chuzadas estaba el presidente, la orden fue inmediata: esa línea no podía seguir siendo interceptada”, dijo una fuente a este diario.

Para ordenar chuzar ese teléfono, la Corte argumentó que Ramírez Cobo actuaba como enlace de senadores, por lo que sus comunicaciones podían resultar determinantes para esclarecer la posible responsabilidad de congresistas aforados en el saqueo de recursos a través de contratos amañados de la Ungrd.

Por ejemplo, el axasesor aparece mencionado en la adjudicación de contratos y la aprobación de más de 700.000 millones de pesos desde el Ministerio de Hacienda, un expediente que ha terminado por salpicar a altos funcionarios de la Casa de Nariño y a miembros del Congreso. La Fiscalía tiene en su poder conversaciones en las que Ramírez Cobo figura como un facilitador crucial en estas operaciones.

Aunque no es investigado directamente por la Corte Suprema —al no ostentar fuero—, su papel protagónico dentro de los hechos lo convirtió en un objetivo clave dentro del proceso. Por esa razón, su línea telefónica fue intervenida como parte de las diligencias orientadas a robustecer los expedientes contra los congresistas vinculados al caso, una medida que terminó derivando, de manera inesperada, en la grabación de conversaciones del propio expresidente de la República.

La pregunta en el aire es por qué el entonces presidente Petro estaba utilizando la línea telefónica de una persona vinculada a una investigación por corrupción. Sobre esto aún no hay ninguna claridad.

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El eslabón del caso Ungrd

Distintos testimonios recopilados en el expediente lo señalan como una pieza funcional dentro del engranaje político del Gobierno y de algunos congresistas, presuntamente involucrado en la asignación de contratos y en maniobras jurídicas para facilitar esos movimientos.

Sin embargo, pese a los testimonios que lo señalan, ha logrado mantenerse al margen de las investigaciones. Hasta ahora, la Fiscalía solo lo ha buscado en calidad de testigo y no como posible implicado directo.

Ramírez ha tenido otras importantes conexiones con el poder. Su pareja es Daniela Andrade Valencia, la ex vicepresidenta de la Fiduprevisora que aparece firmando los recursos aprobados por la UNGRD para el desembolso de los carrotanques. Este periódico reveló que en 2024 Andrade fue hasta el despacho del entonces presidente Gustavo Petro antes de renunciar a su posición junto al entonces presidente de la entidad, Mauricio Marín, para alertar por las consecuencias en el cambio del modelo de salud del Fondo del Magisterio. Esto porque no estaba lista la transición. El modelo ha tenido problemas para la garantía de atenciones y medicamentos a los pacientes hasta ahora.

El exasesor es a su vez amigo personal de Andrés Sarabia, el hermano de Laura Sarabia. Y viajó con él, Andrade y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle (también salpicado en el caso UNGRD), a un concierto de Karol G en Medellín a finales de 2023. Ese viaje fue pagado por David Cure, un heredero de empresarios de clínicas en Barranquilla, que tiene actualmente contratos con el FOMAG.

Con información de El Colombiano.

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