Popularidad de De la Espriella no llega al 50% en sus primeros 100 días, según Cifras y Conceptos

Los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella dejan un balance de contrastes. Aunque el país conserva una percepción de optimismo y el mandatario tiene resultados favorables en materia de seguridad, su imagen no termina de consolidarse; y su estrategia de comunicación parece estar hablándole a los mismos sectores que ya lo respaldan.

El balance es de la encuesta Polimétrica, de la firma Cifras y Conceptos, realizada mediante 2.628 encuestas presenciales en 52 municipios del país, entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre de 2026.

“Es un estudio bastante sólido y completo, con encuestas presenciales (...). Contratamos 68 encuestadores y 16 supervisores, más el equipo de Cifras y Conceptos”, explicó el gerente general de Cifras y Conceptos, César Caballero, a Caracol Radio.

Uno de los datos más llamativos es que la favorabilidad de De la Espriella se encuentra por debajo del 50 %. El mandatario no estaría sumando nuevos respaldos, sino perdiendo terreno. Su imagen favorable, además, está por debajo de la que registraron Juan Manuel Santos y Gustavo Petro en sus primeras mediciones, aunque supera la de Iván Duque durante sus primeros 100 días.

Lea aquí: ¡A contrarreloj! Gobierno tendrá dos meses para trasladar a 2.615 detenidos de estaciones de Policía

¿En qué ciudades tiene mayor respaldo De la Espriella?

La evaluación también muestra diferencias importantes entre regiones. Al presidente le va mejor en ciudades como Cúcuta, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, mientras que registra sus resultados más desfavorables en Ibagué, Cali, Pereira y Bogotá.

Por segmentos poblacionales, sus principales respaldos están entre las mujeres, las personas mayores de 55 años, los ciudadanos que se identifican con la derecha y quienes tienen un nivel educativo medio. En contraste, sus resultados son más débiles entre los jóvenes, las personas con educación superior y quienes se identifican con la izquierda.

La encuesta evaluó 16 funciones y acciones del presidente y su Gobierno. Sin embargo, ninguna logró superar el 50 % de aprobación, un resultado que evidencia las dificultades de la administración para consolidar una percepción favorable de su gestión.

Los asuntos mejor calificados están relacionados con la seguridad, especialmente las acciones frente a las bandas criminales, el narcotráfico y la delincuencia común. También reciben respaldo las visitas del presidente a las regiones y el traslado de personas privadas de la libertad a cárceles de alta seguridad.

“Le reconocen que lo está haciendo bien en materia de seguridad, entonces a la gente le parece bien que él esté capturando a los criminales y que tiene carácter”, explicó Caballero.

En el otro extremo aparecen las relaciones internacionales, la administración de justicia y la lucha contra la corrupción, que se encuentran entre los aspectos peor evaluados.

Tampoco generan suficiente respaldo algunas de las principales apuestas del Gobierno. De las siete políticas públicas consultadas, la estrategia de seguridad registra la mayor acogida, seguida de la erradicación aérea de cultivos ilícitos. En contraste, la batalla cultural, el ajuste fiscal y la reactivación del fracking concentran los mayores niveles de rechazo.

En las respuestas espontáneas de los ciudadanos, el IVA aparece como uno de los asuntos negativos más mencionados y es asociado directamente con las decisiones del presidente.

A esto se suman críticas por lo que algunos encuestados consideran un exceso de espectáculo en sus intervenciones públicas, así como percepciones de autoritarismo y radicalismo.

No todo es negativo. Cuando se les pregunta por los aspectos que reconocen de la gestión presidencial, los ciudadanos destacan las acciones de seguridad, la captura de criminales, las visitas a las regiones, además del carácter, la dedicación y el trabajo del mandatario.

Puede leer: Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia en medio de escándalos por presuntas infidelidades

Quizá el dato que más puede generar ruido al interior del gobierno es que a las personas no les está llegando la estrategia de comunicación, sobre todo la digital.

Según la encuesta. La estrategia digital de De la Espriella no estaría consiguiendo ampliar sus interlocutores y se estaría concentrando en una audiencia que ya conoce y respalda sus mensajes.

Caballero explica que el Gobierno estaría construyendo una comunicación para hablarse a sí mismo, sin conseguir llegar a sectores distintos de los que ya hacen parte de su base política.

Las cifras revelan que menos de una tercera parte de los encuestados ha visto las alocuciones presidenciales y menos de una quinta parte sigue las redes sociales personales del mandatario.

El reconocimiento de los integrantes del gabinete también es bajo. Apenas una quinta parte de los ciudadanos logra identificar a algún ministro. Entre los nombres mencionados aparecen Elsa Noguera, Rodrigo Lara, que ya no es ministro, y Alejandro Ordóñez.

El estudio también identifica un país dividido en cinco grupos, a partir de una metodología de segmentación de Pew Research. Entre ellos sobresalen los ciudadanos desconectados, que representan el segmento más alto y se caracterizan por estar al margen de las discusiones políticas y de los mensajes que emite el Gobierno.

La emergencia por el terremoto

La atención inicial de la emergencia por el terremoto recibe mejores calificaciones, aunque la percepción sobre el proceso de reconstrucción presenta un deterioro. Cali y Pereira registran las evaluaciones más bajas en este último aspecto.

Otras actuaciones del mandatario generan un rechazo considerable. Entre ellas están los videos desfilando entre cadáveres, la controversia alrededor del Museo Nacional y el uso de la expresión «¡Viva Cristo Rey!».

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .