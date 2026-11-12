Luto en la televisión mexicana: murió famosa actriz de El Chavo del Ocho

La actriz mexicana Regina Torné, reconocida por sus interpretaciones en producciones emblemáticas de la televisión y el cine latinoamericano, falleció a los 82 años. Su muerte fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que comunicó la noticia a través de sus canales oficiales y rindió homenaje a la trayectoria de la artista.

La intérprete dejó una huella entre varias generaciones de espectadores gracias a personajes como la ‘tía Gloria’, en la comedia ‘El Chavo del Ocho’, y Mamá Elena, en la película ‘Como agua para chocolate’. Ambos papeles hicieron parte de una carrera que se extendió por diferentes escenarios del entretenimiento mexicano.

En su pronunciamiento, la ANDA identificó a la actriz por su nombre artístico y también por su identidad legal. “La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, con nombre artístico Regina Torné”, señaló la organización.

Por su parte, el espacio televisivo Ventaneando informó que Torné murió en su residencia, situada en Ciudad de México. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre las circunstancias del fallecimiento ni sobre las posibles causas de su muerte.

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¿Quién fue Regina Torné y cuáles fueron sus papeles más recordados?

Nacida el 21 de julio de 1944 en Villahermosa, Tabasco, Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya encontró desde temprana edad una conexión con las expresiones artísticas. Sus primeros intereses profesionales estuvieron vinculados con la música, particularmente con el jazz, antes de abrirse camino en la actuación.

Posteriormente, desarrolló su carrera en el cine, el teatro y la televisión, medios en los que consiguió reconocimiento por la variedad de personajes que interpretó. Uno de sus primeros papeles ampliamente recordados por el público llegó en 1978, cuando se incorporó al elenco de El Chavo del 8.

En la producción creada por Roberto Gómez Bolaños asumió el personaje de la tía Gloria, una vecina de la famosa vecindad que despertaba el interés sentimental de Don Ramón. Torné fue la tercera actriz encargada de interpretar a esta mujer dentro de la comedia, cuya presencia quedó asociada a algunos de los momentos recordados de la serie.

Una de las escenas que permaneció en la memoria de los seguidores muestra un encuentro entre Gloria y Don Ramón que es interrumpido inesperadamente por la aparición del Chavo. Su participación le permitió formar parte de una de las producciones humorísticas más reconocidas de la televisión mexicana.

En 1992, la actriz alcanzó otro momento destacado de su carrera con su participación en Como agua para chocolate, película dirigida por Alfonso Arau. Allí interpretó a Mamá Elena, un personaje de carácter severo cuya presencia resultaba fundamental en el desarrollo de la historia.

Su trabajo en este largometraje le valió el Premio Ariel a mejor actriz, uno de los reconocimientos más importantes que recibió durante su recorrido profesional. La interpretación amplió su reconocimiento más allá de la televisión y consolidó su presencia en la industria cinematográfica.

Además de estos dos papeles, Regina Torné participó en producciones cinematográficas como Despedida de soltera, La señora muerte y Viento salvaje. Su trabajo también llegó a la televisión mediante telenovelas como Retrato de familia, La loba y Cielo rojo, proyectos que hicieron parte de su extensa trayectoria artística.

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