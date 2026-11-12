Karina García desata críticas por mostrar su posparto y las primeras fotos de su bebé

La creadora de contenido Karina García volvió a generar conversación en redes sociales luego de publicar varias fotografías relacionadas con su recuperación después del nacimiento de Kairo Rangel García, su primer hijo con el cantante Kris R.

Aunque sus publicaciones buscaban mostrar algunos momentos de esta nueva etapa familiar, no todos los comentarios fueron positivos. Una de las imágenes que más llamó la atención fue aquella en la que apareció sosteniendo una copa de champaña, detalle que despertó cuestionamientos entre algunos internautas.

La fotografía provocó reacciones de usuarios que consideraron inapropiado mostrar una bebida alcohólica durante los primeros días del posparto. Otros, por su parte, cuestionaron diferentes aspectos de la manera en que la influenciadora está compartiendo su maternidad.

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Sin embargo, es importante diferenciar las opiniones de los seguidores de los hechos: la imagen, por sí sola, no permite determinar si Karina consumió la bebida ni establecer conclusiones sobre sus cuidados después del nacimiento del pequeño.

¿Por qué también cuestionaron a Karina García por mostrar a su hijo?

La conversación no se limitó a la copa de champaña. Algunos usuarios también recordaron que, antes del nacimiento de Kairo, la creadora de contenido había manifestado que prefería no mostrar el rostro del bebé en redes sociales.

En ese momento, explicó que su decisión estaba relacionada con los comentarios negativos que había recibido durante el embarazo, incluso aquellos que ponían en duda la paternidad del pequeño.

“Estando en la barriga le hicieron los peores comentarios, se burlaron de él poniendo en tela de juicio su ADN, ahora, ¿te imaginas yo mostrándolo?”, expresó en una historia de Instagram.

Por eso, las recientes fotografías en las que se aprecia el rostro de Kairo despertaron nuevas preguntas entre sus seguidores. Algunos le recordaron su postura inicial, mientras otros manifestaron preocupación por la exposición del menor en plataformas digitales.

También surgieron comentarios de internautas que interpretaron la publicación del bebé como una forma de generar contenido. No obstante, estas apreciaciones corresponden a opiniones de usuarios y no constituyen pruebas de que exista algún propósito comercial detrás de las imágenes.

¿Qué ha pasado con Kairo desde su nacimiento?

Desde que Karina García y Kris R. compartieron públicamente la llegada de su hijo, el pequeño ha despertado interés entre los seguidores de ambos. Incluso su nombre fue motivo de comentarios en redes sociales, situación ante la que el cantante salió en su defensa.

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Ahora, las nuevas publicaciones de la influenciadora reabrieron el debate sobre los límites de la exposición de los hijos de figuras públicas y las decisiones que toman los padres al compartir su vida familiar en internet.

Hasta el momento, Karina no ha explicado públicamente si decidió cambiar definitivamente su postura sobre mostrar el rostro de Kairo. Mientras tanto, sus fotografías continúan generando opiniones divididas entre quienes siguen esta nueva etapa de su vida.