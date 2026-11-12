Alertan una posible “usurpación” de funciones al interior del Consejo Superior Universitario de la UFPS

Nuevamente, los reflectores quedaron puestos sobre la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), por cuenta de las movidas que se vienen dando en medio del proceso para elegir al próximo rector de la institución de educación superior.

En las últimas horas se conoció un oficio que el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, presidente del Consejo Superior Universitario (CSU), le envió a la Secretaría General de la Universidad, en cabeza de Ruby Elizabeth Vargas Toloza, quien a su vez actúa como secretaria técnica del máximo organismo de dirección y gobierno del centro educativo, advirtiendo una presunta extralimitación y posible “usurpación” de funciones.

En el documento, que ya fue puesto en conocimiento de la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander y del Ministerio de Educación, el mandatario deja entrever que Vargas Toloza, al parecer, ignoró una convocatoria del CSU que él había hecho para este miércoles 11 de noviembre y, en cambio, tramitó otra para hoy 12, en la que aparecía como segundo punto de la agenda la renuncia de la rectora Sandra Ortega Sierra.

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Cuando Villamizar unificó ambas sesiones para mañana viernes, la secretaria volvió a citar para ayer, “con hora, propósito y agenda distintos”, según el mandatario, “falseando” su voluntad y su poder de convocatoria.

En el oficio que remitió el gobernador alertando sobre la situación, agrega que Ruby Elizabeth Vargas Toloza sometió la convocatoria que él como presidente hizo, a la validación de los demás consejeros, algo que, a su juicio, el reglamento no contempla, pues asegura que “modificar la convocatoria del presidente es una potestad unilateral del mismo, no del rector ni de la secretaria”.

Por eso, insiste en que la funcionaria no tiene potestad para modificar el orden del día que él convoca, ni para variar la fecha, hora y lugar de las sesiones. Y señala que, hacerlo, “supone usurpar la posición” de quienes, por norma, pueden convocar sesiones extraordinarias, es decir, el presidente del CSU o, en su defecto, la rectoría. Por eso, sostiene que la última citación hecha por la secretaria “carece de valor jurídico”.

Cabe recordar que las últimas movidas que se han venido dando al interior del Consejo Superior Universitario y que han sido objeto de duros cuestionamientos, se producen en medio de la medida adoptada por la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación, que obliga al Consejo a fijar el calendario de la consulta democrática para elegir rector.

No obstante, según Villamizar, la agenda que pretende imponer Vargas Toloza dejó ese punto para el final y priorizó la renuncia de la rectora, “subordinando el orden institucional a lo que determine la rectoría”.

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Al respecto, el gobernador advierte sobre las presuntas faltas al Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) y recuerda que la autonomía universitaria “no es absoluta”. Además, afirma que la conducta no es nueva, pues recordó algunos episodios similares que se presentaron en las sesiones del 27 y 29 de mayo pasado.

En consecuencia, William Villamizar exhortó a la secretaria general a citar para este viernes 13 de noviembre, a las 7:00 de la mañana, en el salón de exrectores, en modalidad híbrida, con un solo punto de fondo: el calendario de la consulta para rector.

También pidió invitar a la Procuraduría General, a la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, a la Procuraduría Regional y al Ministerio de Educación Nacional para que acompañen la sesión.

La Opinión busca la versión de la secretaria general y de la rectoría de la UFPS, para conocer su posición con relación al documento remitido por el gobernador.

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