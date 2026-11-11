Grado Cum Laude en la Universidad de los Andes de origen catatumbero

La Universidad de los Andes, una de las instituciones académicas más prestigiosas e influyentes del país, otorgó una importante distinción a Luis Ignacio Boada Ordóñez, líder sindical y social del Catatumbo. Boada Ordóñez fue reconocido por su alta calidad académica al ubicarse dentro del 3 % más alto del promedio ponderado histórico de los graduandos de la Maestría en Gerencia Estratégica.

Nacho, como es conocido afectuosamente en su tierra, es oriundo del municipio de Tibú, en la región del Catatumbo, un territorio reconocido por su riqueza natural y biodiversidad, pero que también ha padecido durante años los rigores de la violencia.

Es el tercero de cinco hijos (Triccy, Diana, Ignacio, Stefanny y Julio) y creció en el seno de la familia Boada Ordóñez, conformada por sus padres Luis Ignacio Boada Sánchez y Nancy Ordóñez Contreras, quienes le inculcaron valores fundamentales como el esfuerzo, la disciplina, la perseverancia y el liderazgo.

Inició sus estudios en la Escuela Pueblo Nuevo – Colegio Francisco José de Caldas. Posteriormente ingresó a Ecopetrol S. A., donde ha combinado su desarrollo laboral con una constante formación académica, logrando graduarse como ingeniero industrial, especialista en diversas áreas y magíster.

Desde muy joven mostró vocación de liderazgo: fue personero estudiantil y, más adelante, resultó electo dirigente de la Unión Sindical Obrera (USO), el principal sindicato de la industria petrolera en Colombia.

Hace unos meses, por tercera vez consecutiva, firmó la convención colectiva de trabajo USO - Ecopetrol S. A. en representación del Campo Tibú. Asimismo, hace parte del equipo ¡Somos Diferentes!, una iniciativa entre amigos que busca transformar la imagen del Catatumbo mediante acciones incluyentes.

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Reconocido por su compromiso con la clase trabajadora y las comunidades, Nacho se distingue por sus firmes valores, su orgullo por sus raíces y su profunda fe.

Hace 18 años conformó su hogar junto a su esposa Kelly Julieth Montoya Gómez, a quien conoció en su etapa escolar y con quien tiene tres hijos: Mattias, Mía y Mariapaz, su mayor inspiración y a quienes dedica cada uno de sus esfuerzos y logros.

Su trayectoria refleja un liderazgo altruista, enfocado en la defensa de los derechos laborales y sociales. Se caracteriza por su gratitud hacia su familia, los trabajadores, Ecopetrol S. A., la USO y las comunidades que lo han respaldado. Considera que tanto las oportunidades como los obstáculos han sido fundamentales en su crecimiento personal y profesional.

Se siente honrado de representar a los trabajadores y de seguir defendiendo sus derechos, la industria del petróleo y el bienestar de la gente. Por eso, a través de la iniciativa Yo amo la industria Oil & Gas, presenta nuevamente su candidatura a la dirigencia de la USO Tibú bajo la consigna: “Por la industria, los derechos y la gente… ¡Nacho dirigente!”.

Tampoco descarta incursionar en la vida política —otra de sus pasiones—, ya sea como candidato o como estratega de las aspiraciones de su hermano Julio César o de candidatos alternativos que le apuesten a la transformación de su amada región.

Sin embargo, afirma que no tiene afán ni le agrada forzar las etapas, pues considera que los procesos deben darse a su debido tiempo. Hoy mantiene intacto su compromiso de servir a los demás sin esperar nada a cambio, encontrando en ello la tranquilidad para vivir.

Define su camino con una frase de Séneca: “El éxito no es producto del azar, sino del trabajo constante y la capacidad de reconocer el momento adecuado” (preparación + oportunidad).

Su historia no es individual, sino el reflejo de miles de niños, jóvenes y trabajadores que, con esfuerzo y valores, construyen un mejor futuro. Es una prueba tangible de que:

¡Desde el Catatumbo se puede soñar, avanzar y aportar a una sociedad más justa, digna, humana y en paz!

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