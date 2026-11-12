Video | Dos estrellas de la UFC se fueron a los golpes por una bofetada en un lujoso hotel de Abu Dhabi

La UFC dejó el octágono por unos momentos y se centró en un lujoso hotel de Abu Dhabi. Allí se encontraba dando una entrevista el excampeón del peso gallo de la organización, el georgiano Merab Dvalishvili, cuando llegaron varios integrantes del clan Nurmagomedov encabezados por Usman. Esta familia de la región de Daguestán en Rusia tuvo en Khabib Nurmagomedov al mejor de sus peleadores.

El encontronazo entre Usman y quienes lo acompañaban contra Merab se dio porque el ruso lo atacó por la espalda cuando este se encontraba concentrado en la entrevista. El enojo de Nurmagomedov se remonta a enero del 2025, cuando Dvalishvili venció a su hermano Umar en pelea por el título del peso gallo. El soviético se acercó y le pegó una bofetada al de Georgia, lo que culminó con una batalla entre el clan Nurmagomedov contra Dvalishvili y su amigo de 21 años de edad, el también georgiano Saba Alazishvili.

Los videos del altercado rápidamente le dieron la vuelta al mundo, causando mucha indignación entre los fanáticos de la organización más importante de las MMA, la UFC. En el momento que sucedió todo, Merab se encontraba hablando para la RAF (Real American Freestyle), una liga deportiva estadounidense de lucha libre y artes marciales mixtas.

Peleadores de la UFC reaccionaron con distintos comentarios en redes sociales, aunque hay uno que se destaca. El hispanogeorgiano, Illia Topuria, quien ostentará durante dos años el título del peso ligero en la Ultimate Fight Championship, defendió a su amigo y compatriota Merab a través de la red social X.

“Según se informa, Usman ha sido detenido junto con los cobardes que le acompañaban. ¿Y esta es la misma gente que se atreve a dar lecciones de humildad y respeto? Qué vergüenza. Un puñado de auténticos cobardes. Siempre he pensado que sois un grupo de individuos mediocres. Ahora habéis despejado hasta la última de mis dudas. El honor, el respeto y la humildad no son palabras que se predican. Son valores que se demuestran con hechos. Y vosotros no habéis demostrado ninguno de ellos”, redactó Topuria.

Por su parte, las pronunciaciones de los hermanos y primos Nurmagomedov no se han hecho públicas. El que sí habló fue Merab Dvalishvili, quien afirmó que todo estaba bien y demostró lo mucho que se sentía orgulloso de su amigo de 21 años, quien en cuestión de horas sumó más de 200.000 seguidores en redes sociales.

“Mi joven amigo, que es solo un luchador de 21 años de Georgia, estaba conmigo. Se enfrentó a ambos hermanos, a Usman y a Umar. Dijo: ‘Me voy a pasar a las MMA si dos tipos pueden hacerme esto’. Y luego también se enfrentó a los otros tipos. ¡Ay, Dios mío! Los de seguridad me sujetaban, y ellos nos daban patadas y puñetazos. ¿Qué diablos? La vida es buena, chicos. Todo está bien. Todo está bien”, mencionó Merab en un vídeo.