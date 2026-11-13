Un artefacto explosivo cobró la vida de soldado en Arauca

Un artefacto explosivo cobró la vida del soldado profesional Carlos Andrés Durán Sierra en la vereda El Consuelo del municipio de Saravena, Arauca. Otro uniformado resultó herido.



Los hechos ocurrieron cuando tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 18, del que hacía parte Durán Sierra, fueron sorprendidos por la explosión del artefacto explosivo escondido en el lugar.



Inmediatamente, los enfermeros de combate prestaron los primeros auxilios a sus compañeros, mientras que los demás adelantaban un dispositivo de seguridad para habilitar el área de extracción y poderlos sacar de la zona.



Desafortunadamente, la gravedad de las heridas causó el fallecimiento del soldado profesional antes de que pudiera ser sacado de la zona.

Lea aquí: No hagan rescate militar: el llamado de María Camila Pantoja para que su liberación sea humanitaria

"Rechazamos categóricamente estos hechos, que atentan contra la vida y la integridad de los integrantes de la Fuerza Pública, y reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando operaciones militares en cumplimiento de la misión constitucional", explicó el Ejército.



En menos de 24 horas, cinco militares han muerto en ataques con explosivos.



Este jueves falleció el cabo segundo José Luis Sánchez Berrío y los soldados profesionales Yair Jesús Méndez Bonza, Jeiner Pineda González y Gerson Mauricio Plazas Amor tras un ataque con drones ocurrido en zona rural de la vereda Barco La Silla en Tibú, Norte de Santander.



Información preliminar da cuenta de que al menos 15 drones con explosivos lanzaron el ataque contra los uniformados que se encontraban realizando patrullaje en la zona.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion