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No hagan rescate militar: el llamado de María Camila Pantoja para que su liberación sea humanitaria
En un video difundido por el grupo armado,la subteniente pidió al presidente Abelardo de la Espriella gestionar su liberación mediante una misión humanitaria y evitar una operación militar.
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valents2121
Subteniente secuestrada
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Viernes, 13 de Noviembre de 2026

El Ejército de Liberación Nacional (Eln) entregó pruebas de vida de supervivencia de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, integrante del Cuerpo Élite de Inteligencia del Ejército Nacional, quien fue secuestrada el pasado 4 de noviembre de 2026 en Arauca.

A través de un video, la subteniente habló a su familia y envió un mensaje al presidente de la República, Abelardo de la Espriella. 

Al mandatario le solicitó que no hiciera un operativo de rescate, sino que la liberación sea coordinada por medio de la ayuda humanitaria. 

Lea aquí: Su esposa lo acompañó hasta el último momento: así fue la muerte de Olinto en Cúcuta

"Señor Presidente y señor Ministro. Por mi familia.Por favor, no hagan un rescate militar, sino todo por ayuda humanitaria. Se los pido por todas las familias de todos los colombianos y también por la mía", expresó Pantoja. 

La subteniente fue interceptada por integrantes de unidades especializadas del Eln durante una acción de registro y control urbano, que habría sido precedida por labores de inteligencia.

 

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