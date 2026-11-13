Su esposa lo acompañó hasta el último momento: así fue la muerte de Olinto en Cúcuta

Aquel porche donde acabó la vida de Jhon Javier Hernández Pinzón es también el lugar en el que su familia se ha reunido para tratar de encontrar una explicación a un crimen que, por el momento, no parece tener respuesta.

"Nos hemos matado la cabeza, porque no tenía problemas", fue la respuesta que le dieron a este medio cuando les preguntamos si conocían algún motivo que pudiera estar detrás del asesinato.

Entre rumores, mentiras, dolores de cabeza y una tristeza difícil de soportar, sus familiares han vivido unas últimas horas para el olvido en aquella vivienda del barrio Valles del Rodeo, donde han permanecido durante más de 17 años.

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Fue rematado

La última tarde de Olinto transcurría con total normalidad en el porche, en compañía de un amigo y de la pareja sentimental de este. Almorzaron y luego se tomaron una cerveza "para la sed", según le contó el propio Olinto a su esposa durante la tarde del pasado miércoles, 11 de noviembre.

Se tomaron la primera entre risas y, cuando la botella quedó vacía, el amigo salió a comprar otra. En ese momento, un sujeto encapuchado pasó caminando frente a la vivienda. Aunque su presencia resultó extraña, nadie sospechó que segundos después regresaría para desatar la tragedia.

A bordo de una motocicleta azul, el desconocido se detuvo frente a la casa, descendió del vehículo y disparó en repetidas oportunidades hacia el interior de la vivienda. La única víctima fue Olinto, como era conocido Jhon Javier.

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Este intentó correr para resguardarse, pero se desplomó en el piso del porche. Fue entonces cuando el pistolero introdujo una mano por la reja y volvió a dispararle para asegurarse de acabar con su vida. Uno de los impactos le dio en la cabeza.

El criminal regresó a su moto y emprendió la huida hacia el barrio Jerónimo Uribe, donde se perdió. Sin embargo, durante el recorrido, una perra lo persiguió. Cuentan que, cuando el animal intentó morderle una pierna, el asesino también le disparó y le causó la muerte. Un último disparo se escuchó a lo lejos, antes de que el hombre desapareciera.

Mientras tanto, la escena en el porche era dramática.

"Yo me quedé ahí con él, al lado. Se murió inmediatamente, no vivió ni cinco minutos, ahí mismo murió. El tipo le dio tanto plomo que ahí quedó", contó su compañera de vida.

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Un amor de toda la vida

Durante 32 años, Olinto compartió su vida con su "Negra", como llamaba cariñosamente al amor de su vida. Esa mujer lo acompañó en las buenas y en las malas desde que tenía apenas 16 años y con quien formó un hogar del que quedaron dos hijas y dos nietos.

Ella es ahora quien decide cómo será vestido para su despedida final y quien tuvo que comunicarles a sus seres queridos la lamentable noticia de su asesinato.

Lo recuerda como un hombre alegre, amigable y servicial, que adoraba la música y disfrutaba pasar tiempo con su papá, sus nietos y ella. Incluso, hace poco habían viajado juntos a la costa Caribe colombiana.

Hace 17 años llegaron a Valles del Rodeo, beneficiados por un programa de vivienda del Gobierno. Sin embargo, la casa en la que murió es muy distinta a la que recibieron inicialmente.

Lejos quedaron las paredes de madera, el piso de cemento y el techo bajo. Con trabajo y años de esfuerzo lograron remodelarla, hasta pintarla de un color rosado que hoy la caracteriza en el barrio.

Era habitual verlo sentado en el porche de su casa, a veces conversando, otras escuchando música y cantando. Era algo que disfrutaba tanto que terminó consiguiéndole un apodo que lo acompañó hasta el final de sus días.

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Olinto

Su nombre real es casi un misterio, incluso para algunas personas de su círculo cercano.

"Todos lo conocían como Olinto, muy pocos sabíamos su nombre real", comentó un familiar.

Aquel curioso sobrenombre se lo debe a su amor por la música y el canto.

"Cuando era niño cantaba canciones de Olimpo Cárdenas, por eso le pusieron Olinto, porque siempre cantaba sus rancheras", relató su viuda en medio del dolor.

Aunque todavía no tienen claro cuál será el destino final de sus restos, sus familiares sí saben que la velación se realizará en su casa.

Estuvo preso

Uno de los rumores que tuvo que enfrentar la familia fue que el hombre había salido de la cárcel hacía pocos días. Sin embargo, esa versión resultó ser falsa. Su pareja explicó que ya estaba próximo a cumplir tres años desde que recuperó la libertad.

Su detención ocurrió en noviembre de 2018, junto con otros 10 integrantes de una banda delincuencial conocida como La Línea. Según contó la mujer, su captura estuvo relacionada con actividades de contrabando.

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