La deuda que amenaza con cerrar otra puerta de atención para los pacientes de Nueva EPS en Cúcuta

La Clínica Medical Duarte, en Cúcuta, lanzó un llamado urgente a Nueva EPS ante la insuficiencia de pagos, situación que estaría afectando la capacidad de atención de los cientos de afiliados que diariamente acuden a este centro asistencial.

Las directivas de la institución enviaron un mensaje al agente interventor de Nueva EPS, Roberto José Tercero Solano Navarra, en el que advirtieron que, de no recibir los recursos pendientes con carácter urgente, se verían obligadas a limitar la recepción de pacientes en los diferentes servicios médicos.

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La clínica señaló que las dificultades financieras han agravado las condiciones para garantizar la atención de los usuarios, por lo que insistió en la necesidad de una respuesta inmediata por parte de la entidad.

Hasta el momento, el agente interventor de Nueva EPS no se ha pronunciado frente a esta advertencia, que genera preocupación por las posibles afectaciones en la prestación de los servicios de salud.

Un panorama preocupante para los afiliados

La eventual limitación de servicios en Medical Duarte tendría consecuencias importantes para los afiliados de Nueva EPS en Cúcuta y su área metropolitana.

De acuerdo con los veedores de salud consultados sobre esta situación, si esta institución deja de recibir pacientes de la entidad, los usuarios tendrían como alternativa la Clínica Médico Quirúrgica, teniendo en cuenta que las demás instituciones de la ciudad no estarían prestando servicios a los afiliados de Nueva EPS, tanto del régimen contributivo como del subsidiado.

Este escenario podría incrementar la presión sobre la capacidad de atención de las instituciones que todavía reciben a estos pacientes y profundizar las dificultades para conseguir citas, procedimientos y atención oportuna.

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La advertencia de Medical Duarte se suma a las denuncias que semanas atrás hizo el Hospital Universitario Erasmo Meoz, principal centro asistencial del oriente colombiano, por la millonaria cartera que acumula Nueva EPS por los servicios prestados a sus afiliados.

Según las cifras reveladas por el hospital, la deuda de esta entidad asciende a $117.000 millones, una obligación que representa una fuerte presión financiera para la institución pública.

A este panorama se suma la cartera de Coosalud, que también mantiene obligaciones pendientes con el Erasmo Meoz por aproximadamente $17.000 millones.

Las denuncias de ambas instituciones vuelven a poner sobre la mesa la difícil situación financiera que atraviesa la red prestadora de servicios de salud en Norte de Santander, donde las deudas de las EPS amenazan con trasladar sus efectos a los pacientes.

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