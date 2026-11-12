La ‘muela’ de la Avenida Cero tendría las horas contadas luego de desalojo

En medio de cuestionamientos de la comunidad, la Alcaldía de Cúcuta desarrolló el día de ayer el desalojo de una vivienda conocida como ‘La Muela’ ubicada en la Avenida 0 entre calles 8 y 8A del barrio Latino. Esta casa, que era ocupada por una mujer de 85 años, ha sido escenario de conflictos legales desde hace más de dos décadas.

De acuerdo con las autoridades municipales, los problemas que rodean a esta vivienda son su ocupación indebida, la invasión que causaba en el espacio del andén y también el aprovechamiento económico ilícito del espacio público.

En este sentido, las autoridades afirmaron que la jornada que se adelantó, ayer, fue un proceso de restitución por ocupación de un inmueble que es un bien fiscal.

Explicaron que esta diligencia se llevó a cabo porque en 2003 la Alcaldía de Cúcuta compró esa casa con la finalidad de construir un andén. Sin embargo, afirmaron que para ese año ya estaba siendo habitada de manera ilegal por la señora.

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“Ese mismo año la señora emprendió un proceso de ocupación por la vía judicial, pero le salió en contra. Luego el municipio inició el proceso de restitución por ocupación ilegal y hasta hace tres años se logró que el proceso terminara a favor del municipio”, aseguró Edgar Rozo, inspector cuarto urbano de Policía de Cúcuta.

Pese a esto, el inspector precisó que no se había podido ordenar el desalojo de la adulta mayor antes porque una acción de tutela había ordenado darle un tratamiento social cuándo se llevara a cabo la diligencia.