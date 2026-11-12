Millonaria inversión y una obra inconclusa: acusan a exgobernador del Cesar

Una Fiscal delegada ante la Corte Suprema acusó formalmente al exgobernador del Cesar, Francisco Fernando Ovalle Angarita, por presuntas irregularidades en la contratación de la primera fase del parque ‘La Casa en el Aire’.



El proyecto fue concebido como un homenaje al compositor vallenato Rafael Escalona, pero nunca se terminó.



Según la investigación, durante la administración de Ovalle fue suscrito para la cobstrucción del parque, por un valor inicial de 6.398 millones depesos.

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Para su ejecución, se hizo un desembolso del 40 % del valor total del contrato, al cual se le añadieron después 3.042 millones de pesos.



La inversión llegó a ser de 14.462 millones de pesos, con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), que aportó 1.285 millones de pesos.



Sin embargo, hubo deficiencias en la planeación, aprobación y financiación del proyecto, relacionadas con el incumplimiento de requisitos de viabilidad, sostenibilidad y estructuración.

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Entidades nacionales dictaron conceptos desfavorables al proyecto e hicieron observaciones técnicas que habrían sido ignoradas.



La intervención de Ovalle fue determinante para conseguir los recursos para la obra.



Finalmente, en agosto de 2023 se terminó unilateralmente el contrato, sin que se hubiera completado la primera fase del parque, pese a los recursos que ya se habían destinado y el tiempo que había transcurrido desde el inicio de las obras.



El exgobernador fue acusado del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

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