El Niño pone a prueba los servicios públicos en Norte de Santander

En los últimos cuatro años, Colombia renunció a explorar gas, a una estrategia de minerales y a proyectos de energía, lo cual le salió costoso. Ahora, ante el fenómeno de El Niño, el reto del país es no apagarse.

Esta fue una de las reflexiones que dejó el 9º Encuentro de Sostenibilidad organizado por Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), filial del Grupo EPM.

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El evento contó con diferentes ponencias y el panel ‘Fenómeno de El Niño: el reto de los servicios públicos para un territorio resiliente’, con la participación de su gerente, José Miguel González; la gerente de Gases del Oriente, Claudia Patricia Laguado; el gerente de Veolia en Aguas del Norte de Santander, Fabio Araque; y la moderación de la rectora regional de Uniminuto, Margarita Contreras.

González resaltó la importancia de sumar capacidades y construir respuestas colectivas para un territorio más resiliente y sostenible. Expresó que Colombia tiene una matriz energética limpia, pero debe hacer un esfuerzo grande para cubrir la oferta faltante.

“Como empresa, estamos pasando por muchos desafíos gigantes de orden público, que también terminan afectando el servicio. La demanda está creciendo, lastimosamente, y, cuando se suman los retos mencionados anteriormente, debemos hacer algo más para poder superarlos”, destacó.

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Claudia Patricia Laguado enfatizó que, en Gases del Oriente, la vulnerabilidad más grande que están enfrentando es la oferta del combustible y la estabilidad de los precios, debido al déficit de producción de gas natural; además, con El Niño, el sector termoeléctrico genera una mayor demanda, lo que hace que la industria tenga complicaciones.

“Esto genera que Colombia tenga cada día una mayor importación de gas, lo que se ve reflejado en el alza de los precios. La empresa tiene desafíos retadores, porque el departamento no está conectado al sistema nacional, por lo que han tenido que diversificar su oferta con gas natural comprimido, gas natural sintético, gas natural licuado y proyectos de biogás”, apuntó.

Mientras que Fabio Araque destacó la importancia de anticiparse a los retos climáticos, fortalecer la gestión del agua y trabajar de manera articulada para proteger la seguridad hídrica. En Cúcuta, Veolia proyecta reducir las pérdidas de agua del 42% a menos del 30%, mediante la modernización de redes y la optimización de la infraestructura.

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“Garantizar la seguridad hídrica va más allá de prestar un servicio. Significa proteger las fuentes naturales de agua, cuidar los ecosistemas y construir territorios más resilientes y preparados frente al cambio climático”, enfatizó el gerente de la empresa.

Clave, la cultura ciudadana

Los conferencistas dejaron importantes reflexiones. El exgerente de Isagén, Luis Fernando Rico, habló de la paradoja del liderazgo; la experta en proyectos de generación de energía, Juanita Hernández Vidal, mencionó los desafíos del sistema eléctrico más allá de la transición; y el expresidente de Promigas, Antonio Celia, se refirió a los retos y oportunidades para el sector empresarial.

Además, el director ejecutivo de Pacto Global Colombia, Víctor Hugo Malagón, hizo énfasis en los desafíos técnicos y adaptativos para la sostenibilidad.

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“Tenemos retos técnicos de provisión de energía, de disposición de recurso hídrico, de cambio climático, que tenemos que afrontar con instrumentos y con soluciones técnicas; y, por supuesto, los planes de choque. Pero también desafíos adaptativos y que tienen que ver con nuestros comportamientos, la cultura ciudadana”, manifestó Malagón.

Víctor Hugo Malagón, director ejecutivo de Pacto Global Colombia. / Foto: cortesía

Añadió que los retos en los hábitos de la sociedad son los más difíciles de abordar, pues no se solucionan con dinero ni procesos, tampoco en el corto plazo, sino con una transformación a mediano y largo plazo.

El experto concluyó que no se puede hablar de ahorro de energía y agua, si los habitantes del país no son conscientes de ello, y ese comportamiento no se decreta, debido a que la cultura se construye generacionalmente todos los días.

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