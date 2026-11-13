Deudas históricas tienen a Ocaña entre los municipios con peor desempeño fiscal

Las deudas acumuladas durante varios gobiernos tienen a Ocaña en los últimos lugares del Índice de Desempeño Fiscal (IDF). Así lo evidencian los recientes resultados del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que ubican al municipio en el puesto 39 del ranking departamental, con una calificación de 43,46 puntos, un resultado que genera preocupación entre analistas económicos de la región.
Frente a este panorama, la secretaria de Hacienda, la contadora pública Yakaira María Galvis Torres, explicó que los resultados son consecuencia de decisiones financieras de administraciones anteriores, cuyos efectos persisten en la actualidad. Según indicó, el nivel de endeudamiento supera la capacidad presupuestal del municipio para responder por sus acreedores y cumplir con las obligaciones laborales.
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Por su parte, el alcalde Emiro Cañizares Plata manifestó que recibió el municipio en el puesto 40 del escalafón departamental y con una deuda superior a los 38.000 millones de pesos. Esta situación, aseguró, obligó a la Administración a acogerse a la Ley 550 de reestructuración de pasivos, un mecanismo que actualmente se encuentra en ejecución y que busca evitar que las finanzas municipales continúen deteriorándose.
¿Qué mide el desempeño fiscal?
La evaluación del Índice de Desempeño Fiscal correspondiente a la vigencia 2025 permite conocer cómo están administrando las alcaldías los recursos públicos. Para ello, analiza variables como los ingresos propios, el comportamiento de los gastos, el endeudamiento, la generación de recursos y la sostenibilidad financiera de los municipios.
En términos prácticos, el indicador permite establecer qué tan sólida es la situación económica de una administración territorial y cuál es su capacidad para manejar los recursos públicos y cumplir con sus compromisos.
En el caso de Ocaña, la calificación de 43,46 puntos plantea interrogantes sobre el estado de las finanzas municipales y los mecanismos que se están implementando para superar las dificultades.
La situación contrasta con los resultados obtenidos en 2013, 2014 y 2015, cuando el municipio ocupó el primer lugar en Norte de Santander y se ubicó entre los cinco mejores del país en materia de gestión administrativa y financiera.
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Hoy el panorama es diferente y la Administración reconoce que necesita avanzar en estrategias que permitan recuperar la estabilidad económica y mejorar sus indicadores.
Reestructuración para superar la crisis
El alcalde Emiro Cañizares Plata sostuvo que durante su actual periodo de gobierno no se ha adquirido nueva deuda. Por el contrario, señaló que una de las decisiones más importantes fue acogerse a la Ley 550, con el propósito de organizar las obligaciones pendientes y recuperar progresivamente la capacidad financiera del municipio.
El mandatario también destacó los resultados del seguimiento al Plan de Desarrollo, cuya ejecución, según afirmó, ha recibido una calificación favorable en las evaluaciones nacionales. Agregó que los recursos del presupuesto se han orientado a atender las necesidades de la comunidad y las prioridades establecidas para el territorio.
“Yo respondo por mi periodo de gobierno, que tiene calificaciones extraordinarias por la ejecución del Plan de Desarrollo”, manifestó.
Cañizares recordó que el municipio arrastra compromisos financieros acumulados durante más de 20 años, los cuales se están atendiendo mediante el acuerdo de reestructuración de pasivos.
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Entre las acciones que destacó también mencionó la inclusión de Ocaña en el Plan Departamental de Aguas, con el propósito de mejorar los indicadores de saneamiento básico y ambiental, así como la actualización del Estatuto Tributario, que busca corregir inconsistencias y establecer beneficios para la próxima vigencia.
La explicación de Hacienda
Desde la Secretaría de Hacienda insistieron en la necesidad de analizar los resultados del desempeño fiscal teniendo en cuenta las condiciones en las que fue recibido el municipio y las obligaciones que heredó de administraciones anteriores.
Yakaira María Galvis explicó que el endeudamiento histórico afecta considerablemente la calificación, debido a que los compromisos financieros superan la capacidad presupuestal de Ocaña.
“La deuda acumulada de muchos años anteriores baja los indicadores a cero, porque Ocaña debe más de lo que tiene”, afirmó la funcionaria.
Como antecedente, recordó que en 2023 el municipio ya ocupaba el puesto 40 del escalafón departamental. Explicó que la evaluación contempla dos dimensiones: resultados fiscales y gestión financiera.
En la primera, el endeudamiento obtuvo cero puntos, una situación que, según Galvis Torres, refleja las dificultades reales de las finanzas municipales. Advirtió que, de no haberse optado por la intervención económica mediante la reestructuración de pasivos, Ocaña habría enfrentado mayores dificultades para responder por sus obligaciones e incluso habría quedado expuesta a procesos judiciales y embargos.
La segunda dimensión corresponde a la gestión financiera, cuyo comportamiento depende del trabajo que adelanta la Secretaría de Hacienda bajo los lineamientos de la Administración municipal.
En este componente, la funcionaria aseguró que Ocaña registra resultados superiores a los promedios departamentales y nacionales en varios de los criterios evaluados.
Finalmente, destacó el comportamiento de los contribuyentes frente al pago de los impuestos, cuyos recaudos, indicó, han permitido financiar obras y fortalecer la gestión financiera del municipio.
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La recuperación de los indicadores fiscales dependerá, por tanto, de la capacidad de la Administración para cumplir el acuerdo de reestructuración de pasivos, mejorar los ingresos propios y atender las obligaciones pendientes sin comprometer la inversión social.
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