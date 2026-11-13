Deudas históricas tienen a Ocaña entre los municipios con peor desempeño fiscal

Las deudas acumuladas durante varios gobiernos tienen a Ocaña en los últimos lugares del Índice de Desempeño Fiscal (IDF). Así lo evidencian los recientes resultados del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que ubican al municipio en el puesto 39 del ranking departamental, con una calificación de 43,46 puntos, un resultado que genera preocupación entre analistas económicos de la región.

Frente a este panorama, la secretaria de Hacienda, la contadora pública Yakaira María Galvis Torres, explicó que los resultados son consecuencia de decisiones financieras de administraciones anteriores, cuyos efectos persisten en la actualidad. Según indicó, el nivel de endeudamiento supera la capacidad presupuestal del municipio para responder por sus acreedores y cumplir con las obligaciones laborales.

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Por su parte, el alcalde Emiro Cañizares Plata manifestó que recibió el municipio en el puesto 40 del escalafón departamental y con una deuda superior a los 38.000 millones de pesos. Esta situación, aseguró, obligó a la Administración a acogerse a la Ley 550 de reestructuración de pasivos, un mecanismo que actualmente se encuentra en ejecución y que busca evitar que las finanzas municipales continúen deteriorándose.