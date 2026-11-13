Gobierno radicó ante el Congreso las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030

Con un mensaje claro de respeto a la división de poderes y la petición de que sea estudiado a fondo, el Gobierno radicó este viernes ante el Congreso, el Plan Nacional de Desarrollo con el que se regirá la administración de Abelardo de la Espriella durante los próximos cuatro años de mandato.



El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, al respecto sostuvo que “estamos entregando las bases del Plan Nacional de Desarrollo, que presenta el gobierno del presidente, Abelardo de la Espriella. Ahí están las bases que señalan la ruta que el gobierno va a transitar en los próximos 4 años”.

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El jefe de la cartera política destacó además que “somos conscientes de la necesidad de dialogar con el Congreso de la República, con la rama legislativa para transitar juntos estas estructuras legislativas que permitirán consolidar las instituciones en el país y fortalecer las estructuras sociales y construir con este la patria milagro.



A su turno el director del Departamento de Planeación Nacional, Julián Buitrago, manifestó que “le estamos haciendo entrega formal, radicando las bases del Plan Nacional de Desarrollo Colombia 2026 2030 la patria milagro a la Cámara y al Senado para que hagan un estudio juicioso de estas bases y se facilite el trámite de este plan el año entrante cuando lleguemos con el articulado el día 7 de febrero”.



Al igual que Ordóñez, Buitrago destacó que “para nosotros es totalmente indispensable tener una muy buena relación con la rama legislativa, que entiendan que vamos a trabajar juntos, que vamos a construir juntos este Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos la confianza que va a ser estudiado con rigurosidad y que se van a formar una muy buena idea de lo que este gobierno está esperando hacer en los próximos 4 años”.

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El director del DNP, explicó que el plan está fundamentado en siete ejes programáticos, “lo único que quieren es que se recupere la confianza, que vuelva la inversión, que cerremos brechas, que vuelva la seguridad del país y estamos seguros que trabajando de la mano con el Senado, con la Cámara, vamos a construir un plan de desarrollo que nos permita decir que construimos la patria milagro”.



Los programas por sector están denominados como Reconstrucción, Transformación y Resiliencia; Patriotismo Constitucional; Milagro Social; Milagro Económico; Colombia desde las Regiones; Transformación del Estado; y talento, conocimiento e innovación para el desarrollo.



Previamente el directo del DNP ya había entregado las bases del plan de desarrollo al Consejo Nacional de Planeación, órgano consultivo que tiene representación de la población con discapacidad, la diversidad territorial, socioeconómica, educativa, cultural, ecológica y étnica de la nación, en donde les dijo “no buscamos solo que este plan se apruebe, sino que realmente se cumplan las metas que están allí. No podemos seguir en la dinámica de estar unos contra otros ni en la instrumentalización de las comunidades”.

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