¿Tiene Sal de Frutas Lua en casa? Invima lanzó una alerta por sobres falsificados

El Invima emitió una alerta sanitaria por la venta de unidades falsificadas del producto Sal de Frutas Lua perteneciente al lote 1M7500, con fecha de vencimiento de diciembre de 2027. Según la entidad, este producto no fue fabricado por el titular del registro y puede representar un riesgo para la salud de quienes lo consuman.

El caso llegó a manos del Invima a través de una denuncia y fue confirmada por Tecnofar TQ, la empresa titular del registro sanitario del medicamento original. Según explicó la compañía, sí se fabricó un lote con el número 1M7500, pero aclaró que este "ya cumplió su vida útil y no se encuentra actualmente en el mercado". Por eso, cualquier sobre que circule hoy con esa referencia es falso.

Al hacer la revisión del producto no original, el ente de control encontró que los falsificadores usaron el mismo número de lote, pero con una fecha de vencimiento impresa que no coincide con la del producto original. A su vez, Tecnofar TQ halló diferencias importantes en el diseño y la distribución de los elementos gráficos del empaque, así como en el tipo de impresión y las letras. A esto se sumó que la codificación "1M7500 DIC 2027" no corresponde al sistema de identificación que usa la compañía.

Otra de las señales de falsificación se relacionó con el registro sanitario, pues los sobres que están rondando el mercado traen impreso el número 'Invima 2008-010211-R2', que no es el vigente. Por el contrario, el medicamento original tiene el registro 'Invima 2023-010211-R3', que está autorizado y vigente bajo la modalidad de fabricar y vender.

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Por esa razón, la entidad advirtió que el producto "no ofrece garantías de calidad, seguridad ni eficacia y puede poner en riesgo la salud de quienes lo consuman". El Invima también señaló que se desconoce su contenido real y su origen, además del recorrido que hizo en la distribución y las condiciones en que fue almacenado y transportado.

Esta no es la primer alerta sobre un producto como Sal de Frutas Lua: el 29 de agosto de 2025, el Invima publicó una advertencia por la venta fraudulenta del lote 0M8663 con vencimiento en diciembre de 2026. En esa ocasión, Tecnofar TQ también confirmó que el producto no era original y se identificaron diferencias en el diseño, el sellado y la tipografía del empaque.

Ante este nuevo caso, el Invima pidió a los ciudadanos no comprar el producto y recordó que este tipo de mercancía fraudulenta suele venderse en tiendas minoristas, páginas de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp. Asimismo, enfatizó que quienes lo estén consumiendo deben suspender su uso de inmediato.

La autoridad sanitaria recomendó verificar el registro de cualquier medicamento antes de usarlo, para lo cual explicó que los ciudadanos pueden consultar la plataforma de registros sanitarios del Invima y buscar por nombre del producto, número de registro o principio activo. En cuanto a los establecimientos comerciales, advirtió que distribuir o vender el producto puede llevar a la aplicación de medidas sanitarias de seguridad.

Tomado de La República