¡Ojo! Estas son las vías que estarán cerradas en Cúcuta por la Media Maratón este domingo

Este domingo 15 de noviembre, Cúcuta vivirá una nueva jornada deportiva con la Media Maratón, evento que reunirá a los atletas y que traerá consigo cierres viales en diferentes sectores de la ciudad.

De acuerdo con la información divulgada por los organizadores, las restricciones de movilidad comenzarán a las 5:00 de la mañana y se extenderán hasta las 10:00 a. m., por lo que se recomienda a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación.

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¿Cuáles serán las vías cerradas?

Los cierres estarán concentrados en algunos de los principales corredores viales de la capital nortesantandereana, entre ellos:

Malecón.

Avenida Libertadores.

Diagonal Santander, desde el Terminal de Transporte hasta San Mateo.

Avenida Cero.

Avenida Gran Colombia.

Avenida 2 Este.

Avenida Sevilla.

Asimismo, se habilitarán pasos intermitentes en cuatro puntos estratégicos: calle 4N con avenida Libertadores, calle 13 con avenida Cero, avenida Gran Colombia con Guaimaral y calle 6 con avenida 3E.

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Habilitación gradual de las vías

Según el mapa de movilidad publicado por la organización, algunos tramos del recorrido comenzarán a habilitarse progresivamente desde las 6:40 de la mañana.

Otros sectores tendrán aperturas previstas para las 7:30, 8:00, 8:30, 9:00 y 9:30 de la mañana, de acuerdo con el avance de la competencia.

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