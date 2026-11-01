Después de dos años, Colombia y Chile vuelven a cruzarse en la cancha

Las selecciones de Colombia y Chile vuelven a verse cara a cara después de dos años y 28 días. La última vez que se enfrentaron fue el 15 de octubre de 2024, en cumplimiento de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026, que posteriormente coronaron a España como campeona del mundo.

El encuentro se disputará este viernes a partir de las 7:00 de la noche en el estadio Pascual Guerrero, de Cali. La plata que se recaude será donada a las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

En aquel enfrentamiento por las eliminatorias, el primer partido terminó 0-0 en Santiago de Chile, mientras que, en el de vuelta, la 'Tricolor' se impuso 4-0 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.

Los goles cafeteros fueron obra de Dávinson Sánchez (Galatasaray), Luis Díaz (Bayern Múnich), Jhon Durán (Benfica) y Luis Sinisterra (Cruzeiro).

A propósito de Barranquilla, el próximo 21 de noviembre acogerá la final de la Copa Sudamericana, entre Atlético Mineiro, de Brasil, y Boca Juniors, de Argentina.

En rueda de prensa, el técnico Néstor Lorenzo expresó que todos esperan que la Selección gane, pero aclaró que, para él, el objetivo va más allá del resultado.

"El resultado es importante siempre, pero hay otro resultado, que es la adaptación de los muchachos a un nuevo proceso".

Para Lorenzo, la renovación pasa por valorar a cada jugador, lo que viene haciendo en su club y lo que puede aportar a la Selección.

"El resultado hoy no es lo importante, sino buscar construir futuro con muchachos jóvenes", afirmó el seleccionador de los cafeteros.

Del mismo modo, Lorenzo recalcó que este es un momento para probar, observar y formar, con miras a contar en el futuro con un espectro más amplio de jugadores cuando llegue el momento de empezar a sumar puntos.

Sobre la selección chilena, señaló: "Nos va a poner a prueba. Es un rival que en la última fecha ha utilizado distintos sistemas y a nosotros nos vienen bien estos partidos contra equipos que tengan esa versatilidad".

Y agregó: "Eso nos obliga también a adaptar nuestro sistema cuando no tengamos la pelota".

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El volante Gustavo Puerta, una de las revelaciones del fútbol colombiano, quien se ha ganado la confianza del entrenador y fue uno de los destacados en el pasado Mundial, también se refirió al compromiso frente a los chilenos.

Independientemente de las circunstancias que ha vivido en los últimos años la bicampeona de América (2015-2016), consideró que no será un rival fácil.

"Chile siempre ha sido un rival fuerte y estos últimos años también ha venido en un proceso de transformación (recambio), pero nosotros estamos enfocados en hacer bien las cosas y sacar el partido adelante", aseveró.

Los antecedentes

En el historial deportivo, colombianos y chilenos se han enfrentado en 44 oportunidades, con un balance de 15 victorias para los australes, 12 para los cafeteros y 17 empates.

En partidos amistosos han jugado en 12 ocasiones, con tres triunfos para cada selección y seis empates.

En esta ocasión, los dos equipos llegan con procesos de renovación generacional, de cara a la conformación de sus plantillas para las eliminatorias al Mundial de 2030, que organizarán Portugal, España, Uruguay y Argentina, en el centenario de la Copa del Mundo.

Chile, por su parte, cumplió su peor eliminatoria, en la que terminó último con 11 puntos y completó tres mundiales consecutivos sin clasificar. Por ello, el técnico Nicolás Córdova, quien sustituyó al argentino Ricardo 'El Tigre' Gareca, intentará darle un nuevo aire a la 'Roja'.

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Colombia mantiene gran parte de la base que disputó el pasado Mundial, pero Néstor Lorenzo sabe que la Selección necesita un recambio, no solo para afrontar las eliminatorias, sino también la Copa América de 2028.

El equipo de Lorenzo ha realizado tres entrenamientos con el grupo completo, en los que el cuerpo técnico pudo trabajar y profundizar en aspectos técnico-tácticos para enfrentar a los australes.

Posibles formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan Cabal; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Yáser Asprilla, Juan Rengifo y Luis Suárez.

DT: Néstor Lorenzo (argentino).

Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Jonathan Villagra, Iván Román, Gabriel Suazo; Felipe Loyola o Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro o Felipe Méndez; Maximiliano Gutiérrez, Darío Osorio, Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia o Ben Brereton.

DT: Nicolás Córdova (chileno).

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