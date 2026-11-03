Italia sorprendió a Francia y la goleó en la Liga de Naciones

Se abrió este jueves la quinta jornada de la Liga de Naciones y las grandes selecciones favoritas al título cumplieron con su propósito, sumar de a tres puntos.

España, en su visita a Praga, se impuso 2-0 ante República Checa, manteniendo un rendimiento del 100 % y conservando el invicto de cinco jornadas sin perder.

Alex Baena, de tiro penal, abrió el marcador a los 39 minutos, y Marc Pubill, en el (90+6), selló el triunfo de los campeones del mundo, clasificados a la segunda fase con 15 puntos, por el Grupo A3.

En el otro partido de esa serie, Inglaterra, actuando de local, derrotó 2-1 a Croacia, una selección que ha decepcionado en esta liga, que suma apenas una victoria y cuatro reveses en línea.

Los ‘Tres Leones’ doblegaron a los croatas con anotaciones de Morgan Rogers a los 24 del primer periodo, Petar Sucic igualó para los ajedrezados al minuto 59 y el infaltable goleador Harry Kane les dio el triunfo a los ingleses, al minuto 64 de tiro penalti.

Con este resultado, Inglaterra, también clasificada, llegó a 12 puntos, mientras que Croacia tiene tres puntos y la República Checa cierra el grupo sin puntos.

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Palazo a Francia

De otra parte, por el Grupo A1, el batacazo lo dio el seleccionado italiano al golear de local a Francia 3-1, marcador que pudo ser por de cuatro, si Sebastiano Esposito no desperdicia un penal a los 60 minutos, al patear mal el balón y este se le fue desviado.

Los Azurra, iniciaron perdiendo 0-1, gracias a un error del arquero Gianluigi Donnarumma, al minuto 10, fallo que fue aprovechado por Michael Olise para poner por delante a los galos.

Italia reaccionó pronto y los 26 minutos Pio Esposito consiguió el empate con el que se sellaron los primeros 45 minutos.

Para la segunda mitad, el técnico de los italianos Roberto Mancini continúo apostando por la velocidad y el juego por los costados y a los 59 minutos un error de Malo Arthur Gusto cometió falta dentro del área y el árbitro no dudó en pitar penal a favor de Italia.

Sebastiano Esposito fue el encargado del cobró, pero su disparo se fue por un lado desperdiciando la oportunidad de ampliar el marcador. El partido fue intenso, de ida y vuelta.

No obstante, tres minutos después Italia marcaría el 2-1 por intermedio de Davide Fratessi, en una acción rápida dentro del área francesa, resultado con el que Francia perdía un invicto de cuatro fechas en la era Zidane.

Para rubricar el buen triunfo de los Azurra, Pio Esposito a los (75’) marco su segundo gol del día para sentenciar el juego y quedarse con los tres puntos.

Los dos equipos quedaron con 10 puntos, pero italianos son primeros por gol diferencia (+5) por (+3) de los galos.

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Por último, en Estambul, Bélgica revivieron sus esperanzas de clasificar, al imponerse 1-2 sobre Turquía llegando así a 9 puntos en la tabla de posiciones.

Arda Güler abrió el marcador para los turcos al minuto 20, pero Kevin De Bruyne al (27’) le daría el empate y Chales Marc De Katelaere, al (30’) sellaría el triunfo para los ‘Diablos Rojos.

El complemento de la quinta fecha continúa este viernes con más partidos, entre lo que sobresalen: Serbia-Alemania, Países Bajos-Grecia, y Eslovenia-Suiza.

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