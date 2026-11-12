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Video | Así fue la captura del empresario Arvey Duque en Cúcuta: esto dice la Fiscalía
Según la Fiscalía, siete personas más estarían involucradas en las actividades ilícitas.
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valents2121
Video: así fue la captura del empresario Arvey Duque en Cúcuta: esto dice la Fiscalía
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Jueves, 12 de Noviembre de 2026

La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles sobre la investigación que llevó a la captura del empresario Arvey Duque Villamizar, el pasado martes 10 de noviembre en Cúcuta, por su presunta participación en una red de falsas exportaciones que habría permitido justificar el ingreso a Colombia de más de 425.000 millones de pesos de posible origen ilícito.

Según el ente acusador, entre 2020 y 2023 se habrían registrado exportaciones de aceite de palma, soya y sus derivados hacia Ecuador, a través del puente internacional de Rumichaca, pese a que las mercancías nunca habrían cruzado la frontera.

Lea aquí:Capturan en Cúcuta al empresario Arvey Duque: esto se sabe

En esta presunta operación estarían involucradas cinco comercializadoras internacionales, una agencia de aduanas y funcionarios de la Dian en Ipiales, Nariño, quienes habrían certificado falsamente la salida de los productos. Esto habría facilitado el ingreso de recursos provenientes de Estados Unidos, España, Panamá y Perú.

Como resultado de la investigación, las autoridades materializaron siete capturas en Cúcuta e Ipiales. Entre los detenidos figuran Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de comercializadoras internacionales, además de cuatro funcionarios de la Dian.

Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó los procedimientos. La Fiscalía les imputó, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, ambos agravados, y falsedad ideológica en documento público.

Arvey Duque es reconocido en Norte de Santander por liderar proyectos como el restaurante Arduvi, la Comercializadora Internacional Empaquetadora del Norte y Refinorte, complejo agroindustrial proyectado en El Zulia.

La Fiscalía también remitió información a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para evaluar posibles medidas sobre bienes relacionados con las actividades investigadas.

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