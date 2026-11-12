II Foro de Sostenibilidad Ambiental de Veolia: niños lideraron propuestas para proteger el ambiente

Con la participación de más de 330 niños de diferentes instituciones educativas de Cúcuta, se llevó a cabo el Segundo Foro Ambiental de Sostenibilidad, liderado por Veolia desde su gestión de residuos en Norte de Santander. Este espacio reunió a las nuevas generaciones alrededor de la investigación, la innovación y la construcción de propuestas para enfrentar los desafíos ambientales del territorio.

Entre los planteles participantes se encontraron el Instituto Técnico Mercedes Ábrego, Instituto Técnico Nacional de Comercio, Institución Educativa Luis Gabriel Castro, Institución Educativa Mario Pezzotti Lemus, sede Llanitos, Institución Educativa Claudia María Prada, Colegio Andrés Bello, Municipal Aeropuerto, Institución Educativa Trigal del Norte, y la Institución Educativa Colegio Oriental Número 26.

El gran diferencial de esta segunda edición fue su formato: un foro de niños, para niños y liderado por niños. A diferencia de los escenarios tradicionales, esta vez los protagonistas no solo fueron los asistentes, sino también quienes estuvieron al frente de las ponencias, compartiendo sus conocimientos, experiencias y propuestas con otros estudiantes.

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En total, 11 representantes de instituciones educativas y del programa Business Kids presentaron iniciativas, investigaciones y proyectos relacionados con la transformación de residuos, el uso responsable del agua, la protección de los recursos naturales, el emprendimiento ambiental y la conservación de los ecosistemas.

Uno de los espacios destacados fue la feria de emprendimientos ambientales, en la que 14 niños tuvieron la oportunidad de exhibir y dar a conocer sus iniciativas, demostrando cómo la creatividad y el aprovechamiento de los recursos pueden convertirse en alternativas para promover la sostenibilidad. Asimismo, estudiantes de la Institución Educativa La Garita lideraron una ruta ecológica mediante la cual compartieron sus conocimientos sobre la riqueza natural y la importancia de conservar los ecosistemas.