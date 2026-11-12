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II Foro de Sostenibilidad Ambiental de Veolia: niños lideraron propuestas para proteger el ambiente
El gerente general de Veolia Aseo, Humberto Posada destacó el compromiso de los estudiantes y la calidad de sus iniciativas.
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orlando.carvajal
Multitudinaria asistencia se registró en el II Foro de sostenibilidad ambiental de Veolia./Foto: Cortesía
La opinión
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Jueves, 12 de Noviembre de 2026

Con la participación de más de 330 niños de diferentes instituciones educativas de Cúcuta, se llevó a cabo el Segundo Foro Ambiental de Sostenibilidad, liderado por Veolia desde su gestión de residuos en Norte de Santander. Este espacio reunió a las nuevas generaciones alrededor de la investigación, la innovación y la construcción de propuestas para enfrentar los desafíos ambientales del territorio.

Entre los planteles participantes se encontraron el Instituto Técnico Mercedes Ábrego, Instituto Técnico Nacional de Comercio, Institución Educativa Luis Gabriel Castro, Institución Educativa Mario Pezzotti Lemus, sede Llanitos, Institución Educativa Claudia María Prada, Colegio Andrés Bello, Municipal Aeropuerto, Institución Educativa Trigal del Norte, y la Institución Educativa Colegio Oriental Número 26.

El gran diferencial de esta segunda edición fue su formato: un foro de niños, para niños y liderado por niños. A diferencia de los escenarios tradicionales, esta vez los protagonistas no solo fueron los asistentes, sino también quienes estuvieron al frente de las ponencias, compartiendo sus conocimientos, experiencias y propuestas con otros estudiantes.

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En total, 11 representantes de instituciones educativas y del programa Business Kids presentaron iniciativas, investigaciones y proyectos relacionados con la transformación de residuos, el uso responsable del agua, la protección de los recursos naturales, el emprendimiento ambiental y la conservación de los ecosistemas.

Uno de los espacios destacados fue la feria de emprendimientos ambientales, en la que 14 niños tuvieron la oportunidad de exhibir y dar a conocer sus iniciativas, demostrando cómo la creatividad y el aprovechamiento de los recursos pueden convertirse en alternativas para promover la sostenibilidad. Asimismo, estudiantes de la Institución Educativa La Garita lideraron una ruta ecológica mediante la cual compartieron sus conocimientos sobre la riqueza natural y la importancia de conservar los ecosistemas.

Más de 300 estudiantes de nueve instituciones educativas participaron./Foto: Cortesía

El foro también contó con un conversatorio en el que participaron Fabio Araque y Humberto Posada, gerentes de Veolia desde sus gestiones de agua y residuos en Norte de Santander, junto con Diego Fernando Montes Gutiérrez, gerente general de la organización La Esperanza. Durante este espacio, los directivos compartieron sus experiencias y explicaron cómo, desde las organizaciones que lideran, impulsan iniciativas y acciones orientadas a la protección ambiental y al desarrollo sostenible.

El gerente de Veolia, Humberto Posada, destacó la calidad de las propuestas presentadas por los estudiantes y el compromiso de las instituciones educativas con la formación ambiental de las nuevas generaciones. Asimismo, resaltó la importancia de generar escenarios en los que los niños puedan compartir sus conocimientos y convertirse en protagonistas de las soluciones que necesita el territorio.

Esta segunda edición del foro permitió ampliar la participación estudiantil y dar mayor visibilidad a los procesos ambientales que se desarrollan desde las aulas de clase. 

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Además, dejó un mensaje sobre la responsabilidad compartida en el cuidado del entorno: la protección de los recursos naturales no depende exclusivamente de las autoridades o las organizaciones ambientales, sino que comienza en los hogares, las instituciones educativas y las comunidades.

Con este encuentro, Veolia desde su gestión de residuos en Norte de Santander ratifica su compromiso con la educación ambiental y con la generación de espacios de participación que promuevan el liderazgo de niños y jóvenes en la construcción de territorios más sostenibles.

La CEO del emprendimiento Juana Manzana llevó su experiencia al Foro/Foto: Cortesía
La CEO del emprendimiento Juana Manzana llevó su experiencia al Foro/Foto: Cortesía
El Foro estuvo amenizado por el Capitán Veolia./Foto: Cortesía
El Foro estuvo amenizado por el Capitán Veolia./Foto: Cortesía
El Foro contó también con una muestra de los trabajos realizados por los niños y niñas./Foto cortesía
El Foro contó también con una muestra de los trabajos realizados por los niños y niñas./Foto cortesía
Un emprendimiento que mostraron los estudiantes fue el de huertas en paredes de sus colegios/Foto: Cortesía
Un emprendimiento que mostraron los estudiantes fue el de huertas en paredes de sus colegios/Foto: Cortesía
La institución educativa Trigald el Norte mostró lo que hacen con el plástico/Foto: Cortesía
La institución educativa Trigald el Norte mostró lo que hacen con el plástico/Foto: Cortesía
En el intermedio del certamen hubo espacio para las danzas infantiles/Foto: Cortesía
En el intermedio del certamen hubo espacio para las danzas infantiles/Foto: Cortesía
El colegio La Garita presentó una ruta ecológica para proteger el bosque seco tropical/Ffoto: cortesía
El colegio La Garita presentó una ruta ecológica para proteger el bosque seco tropical/Ffoto: cortesía
Fabio Araque y Humberto Posada, gerentes de Veolia desde sus gestiones de agua y residuos en Norte de Santander, junto con Diego Fernando Montes Gutiérrez, gerente general de la organización La Esperanza./Foto: Cortesía
Fabio Araque y Humberto Posada, gerentes de Veolia desde sus gestiones de agua y residuos en Norte de Santander, junto con Diego Fernando Montes Gutiérrez, gerente general de la organización La Esperanza./Foto: Cortesía

 

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