Luz Stella Murgas fue elegida como nueva presidenta de la ANDI

Tras la renuncia de Bruce Mac Master a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), este martes 10 de noviembre se conoció que Luz Stella Murgas fue elegida para ocupar el cargo. Su nombramiento fue aprobado por la Junta de Dirección General de la organización.

La decisión se tomó tras un proceso de búsqueda y selección adelantado por una comisión encargada de evaluar los perfiles de los candidatos y presentar un informe detallado a la Junta de Dirección General.

Con este nombramiento, Murgas asumirá la representación del sector empresarial colombiano y tendrá entre sus principales desafíos fortalecer la competitividad del país, impulsar la inversión y promover condiciones que favorezcan el crecimiento económico y la generación de empleo formal.

Los retos de Luz Stella Murgas al frente de la ANDI

De acuerdo con la organización, uno de los principales objetivos de la nueva presidenta será trabajar por el fortalecimiento de la productividad y la competitividad de Colombia, así como impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo empresarial.

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También tendrá la responsabilidad de defender principios como la institucionalidad, la libertad de empresa y el desarrollo sostenible, además de fortalecer los espacios de diálogo entre el sector público y privado.

La ANDI señaló que su nueva presidenta deberá promover una agenda económica, social y empresarial que contribuya a la inclusión social, el desarrollo del país y el fortalecimiento del sector privado como motor de crecimiento.

El nombramiento se produce en un momento en el que el gremio empresarial tiene entre sus prioridades la articulación con diferentes sectores económicos y las condiciones necesarias para impulsar la inversión y la generación de empleo formal.

Con su llegada a la presidencia, Luz Stella Murgas liderará la representación de los empresarios colombianos y los planteamientos de la ANDI frente a los principales desafíos económicos y productivos del país.

En el sonajero para ocupar ese cargo también estuvieron Jaime Bermúdez, Juan Camilo Nariño, Nicolás Uribe Rueda y Carlos De Hart. Antes de seleccionar la terna Bermúdez se retiro, y una vez conformada, De Hart solicitó salir del proceso; así, hoy la Junta Directiva de la ANDI eligió a Luz Stella Murgas, actual presidenta de Naturgas.

Perfil

Luz Stella Murgas, lleva presidiendo la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, desde 2021. Tiene formación profesional como abogada, graduada de la Universidad del Rosario, y es especialista en Derecho Tributario de la misma institución.

Su trayectoria en el sector minero energético suma más de 15 años, donde ha sumado experiencia en asuntos jurídicos, tributarios, regulatorios y empresariales. Trabajó durante ocho años en Ecopetrol como asesora tributaria de la cadena de valor del negocio y posteriormente ocupó cargos directivos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, como gerente de Exploración y vicepresidenta de Promoción y Asignación de Áreas.

Su trabajo gremial se concentra como líder de Naturgas, gremio donde ha liderado la representación de la industria gasífera y las discusiones sobre abastecimiento, seguridad energética y regulación.

Con información de La República

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