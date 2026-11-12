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Clínica Medical Duarte advierte que podría limitar servicios a usuarios de Nueva EPS por falta de pagos
La institución advirtió que, de no recibir los pagos pendientes, se vería obligada a limitar la atención de los afiliados a Nueva EPS en sus diferentes servicios médicos.
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valents2121
Clínica Medical Duarte.
La opinión
La Opinión
Jueves, 12 de Noviembre de 2026

La Clínica Medical Duarte, en Cúcuta, lanzó un llamado urgente a Nueva EPS ante la insuficiencia de pagos, situación que estaría afectando la capacidad de atención de los cientos de afiliados que diariamente acuden a este centro asistencial.

Las directivas de la institución enviaron un mensaje al agente interventor de Nueva EPS, Roberto José Tercero Solano Navarra, en el que advirtieron que, de no recibir los recursos pendientes con carácter urgente, se verían obligadas a limitar la recepción de pacientes en los diferentes servicios médicos.

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La clínica señaló que las dificultades financieras han agravado las condiciones para garantizar la atención de los usuarios, por lo que insistió en la necesidad de una respuesta inmediata por parte de la entidad.

Hasta el momento, el agente interventor de Nueva EPS no se ha pronunciado frente a esta advertencia, que genera preocupación por las posibles afectaciones en la prestación de los servicios de salud.

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