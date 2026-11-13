Petro habría sido cómplice del fraude electoral de Maduro, según informe de EE. UU.

El Gobierno de Gustavo Petro se negó a reconocer formalmente la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela, pero algunas de sus decisiones diplomáticas habrían reducido la presión internacional sobre el mandatario venezolano. Esa es una de las principales conclusiones de un informe del Miranda Center for Democracy, divulgado recientemente y reseñado por El Tiempo.

El estudio, titulado Laundering Maduro’s Legitimacy (Blanqueando la legitimidad de Maduro), examina la política de Colombia hacia Venezuela desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 2022 hasta la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, el 3 de enero de 2026

Informe cuestiona la postura de Petro frente a la reelección de Maduro en Venezuela

Uno de los episodios centrales del análisis ocurrió después de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024. El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que Maduro había obtenido el 51,2 % de los votos, pero no publicó los resultados desglosados por mesa de votación que permitieran verificar el escrutinio.

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El informe cuestiona la respuesta del Gobierno colombiano frente a ese anuncio y sostiene que Bogotá dejó pasar oportunidades para ejercer una mayor presión diplomática sobre las autoridades venezolanas.

Las 55 horas que tardó Petro en pronunciarse

Según el documento, la Cancillería colombiana pidió una verificación de los resultados al día siguiente de las elecciones. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro tardó aproximadamente 55 horas en pronunciarse públicamente sobre el proceso, mientras que su homólogo chileno, Gabriel Boric, reclamó desde el primer momento la publicación de los datos electorales.

Cuando finalmente se pronunció, Petro expresó «graves dudas» sobre los resultados y pidió un escrutinio transparente, con publicación de las actas y veeduría internacional.

No obstante, para los investigadores del Miranda Center, la postura del mandatario colombiano perdió fuerza por las decisiones que adoptó su Gobierno en los días siguientes.

La abstención de Colombia en la OEA, uno de los puntos clave

El 31 de julio de 2024, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) votó una resolución que buscaba exigir la publicación de los resultados electorales venezolanos desglosados por centro de votación.

La propuesta obtuvo 17 votos a favor, pero necesitaba 18 para ser aprobada. Colombia y Brasil se abstuvieron, mientras que México estuvo ausente.

La decisión de Bogotá tuvo un peso importante en el análisis del Miranda Center. Según el informe, el respaldo colombiano habría permitido alcanzar la mayoría necesaria para aprobar la resolución y reforzar la exigencia internacional de transparencia electoral.

Para los investigadores, esa fue una de las oportunidades que el Gobierno de Petro dejó pasar para promover una respuesta regional coordinada frente a las dudas sobre el resultado anunciado por el CNE venezolano.

La Cancillería colombiana justificó entonces la abstención al señalar que Venezuela no hacía parte formalmente de la OEA desde 2019 y que ese organismo no era el escenario adecuado para abordar la situación política del país vecino. También defendió la necesidad de mantener el diálogo entre las partes y evitar una escalada de violencia.

El informe del Miranda Center concluye que, aunque Colombia no reconoció oficialmente la reelección de Maduro, sus decisiones posteriores contribuyeron a reducir el costo diplomático de las irregularidades electorales denunciadas por distintos sectores.

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