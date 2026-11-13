Renunció Jaime Andrés Uribe, gerente del Fondo Milagro

Jaime Uribe, quien era el gerente del Fondo Milagro renunció tras la polémica por los elevados salarios para sus funcionarios. Esto se da luego que se diera a conocer que, de acuerdo con la respuesta a un derecho de petición, la nómina mensual de la entidad asciende a aproximadamente $765,6 millones.

Esa cifra levantó ampolla y rápidamente escaló a convesarción nacional, puesto el gasto en esos salarios estaba en contravía con la postura de austeridad que ha querido promover el presidente Abelardo de La Espriella y hace ruido mientras el país se apresta a discutir una reforma tributaria con la que se espera aumentar el recaudo estatal.

De acuerdo con la información obtenida mediante derecho de petición, la estructura proyectada para el funcionamiento de Fondo Milagro contemplaba una planta de 27 cargos cuya escala salarial llama la atención por sus elevadas asignaciones mensuales. Del total de puestos relacionados, 19 superan la barrera de los $30 millones.

En la parte más alta de la tabla salarial se encuentra el cargo de gerente, con una remuneración de $39,4 millones, seguido de cerca por un bloque directivo que devenga $36 millones mensuales, entre los que figuran el Secretario Privado, el Director Jurídico y de Contratación, el Director Financiero y Presupuestal, el Director de Ingeniería y Reconstrucción, y el Director de Planeación y PMO.

Puede leer: Petro habría sido cómplice del fraude electoral de Maduro, según informe de EE. UU.

¿Quién es Jaime Andrés Uribe?

Jaime Andrés Uribe Tamayo es un empresario antioqueño con más de 25 años de experiencia en la creación, dirección y expansión de compañías de los sectores industrial, manufacturero, comercial y de consumo. Fue anunciado inicialmente como presidente de ProColombia y posteriormente designado gerente del Fondo Milagro, en el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

El funcionario tiene trayectoria empresarial en el sector textil y en diferentes actividades industriales. Es socio y gerente de Prisma Coffee Tech, compañía dedicada al diseño y fabricación de maquinaria para el sector cafetero, y de Prisma Moto Parts, enfocada en la comercialización de repuestos y accesorios para motocicletas.Además, es cofundador de Ron Parce, marca vinculada a la industria de bebidas alcohólicas.

Dentro de su trayectoria en el sector industrial, Uribe también fue socio fundador de Silicaucho S.A., compañía en la que se desempeñó como gerente general durante más de dos décadas. Esta experiencia hizo parte de su recorrido empresarial, enfocado en la creación, administración y desarrollo de compañías del sector privado.

Su perfil se ha desarrollado principalmente en el sector privado. Cuando había sido presentado como futuro presidente de ProColombia, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, destacó su experiencia como empresario y señaló que no había ocupado cargos en el sector público.

Su llegada a ProColombia había sido anunciada como parte de los cambios en la dirección de la entidad, en reemplazo de Carmen Caballero, quien permaneció 44 meses al frente de la organización. Durante ese periodo, la entidad reportó la llegada de más de 20 millones de visitantes internacionales, la apertura de 68 nuevas rutas internacionales y la generación de 306.000 empleos directos e indirectos. Sin embargo, Uribe no habría asumido la presidencia de ProColombia debido a un requisito legal, pues no contaba con título profesional, una condición exigida para ocupar este tipo de cargos.

Sin embargo, su designación terminó orientándose hacia el Fondo Milagro, desde donde asumirá responsabilidades en una de las iniciativas de la nueva administración. Su nombramiento se enmarca en la conformación del equipo del Gobierno, que también anunció la puesta en marcha de un mecanismo de selección de perfiles profesionales, similar al de las firmas headhunters, para abrir oportunidades a ciudadanos interesados en participar en el sector público.

Su llegada al Fondo Milagro también estuvo acompañada de cuestionamientos por los salarios de sus funcionarios. De acuerdo con un derecho de petición presentado por la senadora Kamelia Zuluaga, del Pacto Histórico, Uribe tiene una remuneración mensual de $39,4 millones, cifra que supera en $8,7 millones el salario de un ministro, estimado en $30,7 millones. Además, su secretario privado, así como el director jurídico y de contratación del Fondo, reciben cada uno $36 millones mensuales.

Tras conocerse estas cifras, el presidente Abelardo De la Espriella rechazó públicamente los salarios de la entidad y aseguró que no habían sido autorizados por él, por lo que ordenó reversarlos.

Tomado de La República