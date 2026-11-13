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¿Los sintió? Dos temblores de magnitud 4,2 sacudieron a Tolima en menos de 20 minutos
El Servicio Geológico Colombiano reportó dos movimientos sísmicos con epicentro en Chaparral y profundidades superficiales. El segundo se registró a las 3:01 p. m.


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dsifontes
¿Los sintió? Dos temblores de magnitud 4,2 sacudieron a Tolima en menos de 20 minutos
Colprensa
Colprensa
Viernes, 13 de Noviembre de 2026

Dos sismos de magnitud 4,2 se registraron este viernes 13 de noviembre en el departamento del Tolima, según los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El primero ocurrió a las 2:43 p. m. y tuvo epicentro en Chaparral, Tolima, con una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.

El segundo movimiento telúrico se reportó a las 3:01 p. m., también con magnitud 4,2 y epicentro en Chaparral. De acuerdo con el boletín del SGC, su profundidad también fue superficial. Para este último evento, la entidad señaló que los municipios más cercanos fueron San Antonio, a 16 kilómetros; Chaparral, a 17 kilómetros, y Roncesvalles, a 21 kilómetros. 

Puede leer: Denuncian a Cifras & Conceptos ante el CNE por presuntas irregularidades en encuesta sobre los primeros 100 días de De la Espriella

A través de sus canales oficiales, el SGC invitó a las personas que sintieron el temblor a reportarlo en la plataforma Sismos Sentidos. Esta información permite recopilar datos sobre cómo se percibió el movimiento en diferentes zonas del país.

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