A nivel general también explicaron que el acumulado de personas diagnosticadas ha aumentado de forma continua e importante, entre 2020 y 2025.
“Entre esos años los casos totales aumentaron un 117,8 % y la tasa pasó de 3,21 a 6,73 por 100 habitantes. Este crecimiento se debió principalmente a una mayor incorporación y depuración en el reporte de pacientes que ya vivían con la condición y a una reducción de la mortalidad”, sostuvo el despacho, que comunicó que el año pasado se reportaron 53.338 personas con diagnóstico de diabetes.
En este sentido, también aseguraron que los casos nuevos han disminuido ya que la tasa de incidencia bajó de 3,91 a 1,69 por 1.000 habitantes, lo que indica que se están diagnosticando menos casos nuevos de manera anual, aunque el total de pacientes acumulados bajo seguimiento sigue siendo alto.
Las acciones adelantadas
Frente a este panorama, la Secretaría de Salud de Cúcuta indicó que ha adelantado actividades físicas comunitarias combinadas con tamizajes de diabetes para la detección temprana de casos en la población.
También precisaron que se ha hecho capacitación del personal en atención primaria en salud para mejorar la capacidad de diagnóstico y manejo oportuno. Además, mencionaron que han realizado intervención directa con la comunidad en riesgo cardiometabólico.
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“Otras acciones consisten en el control y seguimiento a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EPS) y a su red prestadora para garantizar el cumplimiento de la ruta de atención integral de la diabetes según los casos reportados”, expuso la oficina.
Recomendaciones a la comunidad
Con el objetivo de prevenir esta enfermedad, la autoridad de salud recomendó participar en espacios comunitarios de actividad física y mantener una rutina de ejercicio constante para reducir el riesgo cardiometabólico.
También se sugirió a la ciudadanía acudir a un centro de salud para tamizajes periódicos de glicemia, especialmente si pertenecen a grupos de mayor riesgo.
“Si presenta síntomas de alerta, como sed excesiva, necesidad frecuente de orinar, fatiga o visión borrosa, deben acudir a su IPS para una valoración oportuna. Para quienes ya tienen diagnóstico, es vital cumplir estrictamente con las recomendaciones médicas, asistir a los controles de la ruta de atención y mantener una dieta equilibrada”, concluyó el despacho.