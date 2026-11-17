La Secretaría de Salud de Cúcuta informó que, con corte al 14 de noviembre del 2026, la red de servicios registró 24.661 atenciones por diabetes en la ciudad. Según afirmó la dependencia de la Alcaldía, la forma más común es la diabetes tipo 2, la cual representa un 74% de los casos.

Por otra parte, la autoridad de salud indicó que la diabetes tipo 1 abarca cerca del 22,9 % de los registros de atención.

En cuanto a los grupos poblacionales más afectados, explicó que los adultos mayores de 60 años, representan más del 60% de la demanda de servicios. Indicaron que a ellos le siguen los adultos de 29 a 59 años, con el 33,8 %.

“Por sexo, las mujeres concentran la mayor parte de las atenciones, representando el 59,1 % en el corte de 2026. Por régimen de afiliación, los regímenes contributivo y subsidiado tienen pesos bastante similares en la atención general ya que en los reportes recientes de 2026, el subsidiado registra un 53,8 % y el contributivo un 37,6 %”, agregó la dependencia.

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Los casos de diabetes infantil y panorama general

Para el corte parcial de 2026, la Secretaría de Salud municipal informó que los menores de 18 años suman 191 registros, de los cuales 119 son por diabetes insulinodependiente o tipo 1.

La administración municipal aclaró que esta cifra representa una disminución frente a las 499 atenciones a menores de edad en 2025.

Sin embargo, también destacaron que los casos en menores de 18 años han mostrado un crecimiento notable, aumentando un 149,5 % desde el año 2020.