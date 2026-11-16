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Así buscan romper las barreras para detectar el VIH en Cúcuta
La Corporación Movimiento Visibles desarrolla la iniciativa Hágale, entre Parches, Placeres y Cuidados, con jornadas gratuitas de prevención, pruebas rápidas de VIH y sífilis y educación sexual en Cúcuta y el área metropolitana.
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juanmarcoantoniorp
Proyecto Hagale - Cúcuta
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Lunes, 16 de Noviembre de 2026

Con el objetivo de reducir las barreras de acceso a la prevención y el diagnóstico del VIH, la Corporación Movimiento Visibles de Cúcuta está ejecutando el proyecto Hágale, entre Parches, Placeres y Cuidados. La iniciativa, que ha beneficiado a más de 2.000 personas, es liderada por Profamilia y financiada por el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

Joan Rodríguez, director de la Corporación Movimiento Visibles, explicó que, mediante este proyecto, han llegado a poblaciones que históricamente han tenido dificultades para acceder a los servicios de salud, entre ellas: hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, personas trans, trabajadores sexuales, personas que se inyectan drogas y migrantes en situación irregular.

En ese sentido, Rodríguez precisó que han llegado a distintos lugares de Cúcuta y el área metropolitana, buscando identificar oportunamente a personas que viven con VIH y desconocen su diagnóstico.

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“También buscamos promover el uso de preservativos y lubricantes, acercar a las comunidades a herramientas de prevención y garantizar acompañamiento y vinculación a todo lo que tiene que ver con el tratamiento de las personas con resultados reactivos y diagnósticos confirmados”, afirmó el director de la corporación.

Asimismo, Rodríguez señaló que, con este proyecto, han adelantado jornadas de salud en las que se educa a las comunidades priorizadas y se les ofrecen servicios gratuitos, como la realización de pruebas rápidas de VIH y sífilis.

Comunidad vulnerable

 

Además, aseguró que cada persona que participa en las jornadas recibe un paquete que incluye preservativos, lubricante y una cartilla de educación sexual.

Igualmente, informó que durante este año han desarrollado talleres y encuentros con poblaciones generales.

“En estas intervenciones hemos trabajado con líderes pares y agentes comunitarios que hacen parte de las poblaciones objetivo y que nos ayudan a hacer el enlace para identificar y mapear a esas personas”, expuso el director.

Otro de los alcances de este proyecto, según informó la corporación, es la realización de más de 2.000 pruebas a poblaciones clave y vulnerables en Cúcuta y su área metropolitana, específicamente en lugares como centros de salud, organizaciones de base comunitaria, casas webcam, bares y espacios públicos.

Joan Rodríguez anunció que el proyecto tendrá una duración superior a dos años y que el cierre de la vigencia 2026 está previsto para el próximo 31 de diciembre.

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