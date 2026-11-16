Así buscan romper las barreras para detectar el VIH en Cúcuta

Con el objetivo de reducir las barreras de acceso a la prevención y el diagnóstico del VIH, la Corporación Movimiento Visibles de Cúcuta está ejecutando el proyecto Hágale, entre Parches, Placeres y Cuidados. La iniciativa, que ha beneficiado a más de 2.000 personas, es liderada por Profamilia y financiada por el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

Joan Rodríguez, director de la Corporación Movimiento Visibles, explicó que, mediante este proyecto, han llegado a poblaciones que históricamente han tenido dificultades para acceder a los servicios de salud, entre ellas: hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, personas trans, trabajadores sexuales, personas que se inyectan drogas y migrantes en situación irregular.

En ese sentido, Rodríguez precisó que han llegado a distintos lugares de Cúcuta y el área metropolitana, buscando identificar oportunamente a personas que viven con VIH y desconocen su diagnóstico.

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“También buscamos promover el uso de preservativos y lubricantes, acercar a las comunidades a herramientas de prevención y garantizar acompañamiento y vinculación a todo lo que tiene que ver con el tratamiento de las personas con resultados reactivos y diagnósticos confirmados”, afirmó el director de la corporación.

Asimismo, Rodríguez señaló que, con este proyecto, han adelantado jornadas de salud en las que se educa a las comunidades priorizadas y se les ofrecen servicios gratuitos, como la realización de pruebas rápidas de VIH y sífilis.