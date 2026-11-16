Discriminación laboral por la edad comienza a los 45 años en Colombia: ni miran la hoja de vida

En Colombia, el edadismo corporativo o discriminación corporativa por la edad no espera a la vejez: comienza a golpear el talento nacional de forma prematura a partir de los 45 años, bajo la etiqueta de ‘sobrecalificado’.

La advertencia la hizo fundadora del Movimiento Perennial, Ana Eloisa Zúñiga, una iniciativa que trabaja por reivindicar el verdadero valor de la edad, en un encuentro de la Academia Nacional de Medicina, la Universidad de la Costa y la Universidad de Pamplona.

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La experta dijo que las empresas utilizan la edad cronológica como un atajo injusto para evaluar competencias y que este sesgo no solo afecta a los profesionales séniors descartados con eufemismos de contratación, también a los jóvenes encasillados equívocamente en etiquetas estadísticas como los ‘ninis’.

“Si los algoritmos de inteligencia artificial (IA) se alimentan de datos históricos sesgados por reclutadores humanos, la tecnología no eliminará la discriminación, sino que automatizará y legitimará el edadismo a escala masiva”, afirmó Zúñiga, voz destacada del país en la defensa del talento sin fecha de vencimiento y en la promoción de la economía de la longevidad productiva.

Problema de salud pública

El investigador y profesor de la Universidad de la Costa, Juan-Manuel Anaya, complementó este panorama al advertir sobre el alarmante crecimiento de la discriminación por la edad en el país.

“El edadismo es un problema de salud pública con consecuencias que van más allá del ámbito corporativo, pues la segregación laboral y el descarte de perfiles, tanto de jóvenes brillantes bajo la excusa de que les falta experiencia como de adultos mayores, deteriora el bienestar emocional de los afectados”, apuntó Anaya.

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Zúñiga y Anaya destacaron el avance en el Senado del proyecto de Ley 013 de 2026, impulsado por la senadora Norma Hurtado, para establecer medidas integrales de prevención y erradicación de esta problemática.

Edadismo lingüístico y ‘gerocomunicación’

El magíster en Gerontología y creador del concepto ‘gerocomunicación’, Marco Espíldora, analizó cómo el lenguaje cotidiano y mediático perpetúa la discriminación en América Latina.

Ana Eloisa Zúñiga (Movimiento Perennial, Juan-Manuel Anaya (Universidad de la Costa), Marco Espíldora (Acción Mayor) y María Margarita López (Proyecto Centenarios). / Foto: cortesía

El también cofundador de la Corporación Acción Mayor, miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y colaborador de la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile, expresó que el uso generalizado de expresiones paternalistas e infantilizadoras, tales como ‘viejito’ o ‘pacientico, no constituyen una muestra de afecto inofensiva.

“Estas prácticas conforman un fenómeno conocido como ‘elderspeak’ o lenguaje para viejos, el cual despoja a las personas de su identidad adulta y autonomía. En el ámbito clínico y de salud, por ejemplo, los diminutivos actúan como una barrera que simplifica la información médica y vulnera la dignidad del paciente”, añadió Espíldora.

Respecto al impacto del lenguaje y la necesidad de adoptar la ‘gerocomunicación’, el investigador Juan-Manuel Anaya indicó que prácticas despersonalizadoras e infantilizadoras como el ‘elderspeak’ no son inocuas, sino que generan un profundo aislamiento social.

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“La persona discriminada se aísla de manera sistémica; este aislamiento conlleva irremediablemente a la soledad, y la soledad desencadena cuadros severos de depresión que comprometen la salud mental”, sostuvo el cofundador de la Acción Mayor.

Por ello, Espíldora hizo un llamado urgente a adoptar la ‘gerocomunicación’ para transformar las narrativas públicas y cumplir de manera efectiva con los mandatos de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, recordando que el edadismo se combate modificando la forma en que se piensa, se siente y se comunica.

¿Vejez es igual a improductividad?

La historiadora e investigadora del Proyecto Centenarios de la Universidad de la Costa, María Margarita López, resalto que la asociación entre vejez e improductividad no es una reacción natural al paso del tiempo, sino un constructo económico e ideológico heredado de la Revolución Industrial del siglo XIX.

“Mientras en la antigüedad y la Edad Media el respeto hacia los mayores estaba condicionado por la posesión de tierras o privilegios bajo la figura del patriarca con patrimonio, la era industrial impuso una lógica mercantil implacable bajo la premisa de que ‘vales cuánto produces’”, aseguró.

López señaló que este salto conceptual transformó una limitación física puntual de un trabajador en una descalificación total de la persona, acuñando el estigma de que el adulto mayor ‘ya no sirve’, anotó la investigadora.

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