Me lo voy a llevar: la dolorosa escena que dejó un fatal accidente de tránsito en Cúcuta

“Yo sé que mi Andresito está bien, me lo voy a llevar”, fueron las palabras que pronunció la hermana de Andrés, abrazada a su hijo, cuando llegó a la escena del accidente en la avenida Canal Bogotá, de Cúcuta, donde su familiar había perdido la vida.

El estado de shock en el que se encontraba no le permitía comprender que aquella figura cubierta con una tela azul, tendida sobre el suelo, era él y que ya no había nada que pudieran hacer para salvarlo.

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Abrazada a su hijo, la mujer poco a poco fue asimilando lo ocurrido, entre lágrimas y lamentos, mientras permanecía al lado de la motocicleta Empire Keeway, de placa venezolana AP3Z03G, en la que Andrés encontró la muerte la tarde de ayer, 15 de noviembre.

El accidente ocurrió poco después de la una de la tarde, cuando el hombre transitaba por la mencionada avenida, entre calles 6 y 7. En ese momento, perdió el control de su vehículo y sufrió un violento choque.

Por motivos que aún no han sido esclarecidos, la motocicleta se desvió hacia el costado derecho de la vía y terminó estrellándose contra un árbol ubicado en la parte externa de una vivienda.

Los residentes de esa casa fueron de los primeros en alertarse por el estruendo. Al salir para averiguar qué había ocurrido, encontraron la trágica escena: el cuerpo del motociclista yacía bocabajo sobre el andén y vestía una camiseta del Cúcuta Deportivo.

Menos de 10 metros más adelante estaba la motocicleta, volcada de costado y acompañada por una estela de rayones sobre el asfalto. Los residentes y otros transeúntes se acercaron para auxiliarlo. Algunos llamaron a una ambulancia, pero el personal paramédico que llegó al lugar solo pudo confirmar su fallecimiento.

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De manera preliminar, se conoció que habría sufrido un fuerte golpe en la cabeza que le ocasionó lesiones mortales.

Minutos después arribaron los alféreces de la Secretaría de Movilidad, quienes adelantaron la inspección técnica del lugar y comenzaron el procedimiento correspondiente para esclarecer lo sucedido.

Cerca de una hora después, la noticia llegó a sus familiares. Su hermana fue la primera en presentarse en el sitio y protagonizó una dolorosa escena al encontrarse con el cuerpo de Andresito, como cariñosamente se refería a él.

Por ahora, las causas del accidente de tránsito están por establecerse. Sin embargo, las primeras versiones apuntan a que el motociclista se movilizaba a alta velocidad. La pérdida de control del vehículo pudo estar relacionada con diferentes factores, como las condiciones del asfalto, la presencia de otros vehículos o la propia velocidad a la que transitaba.

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