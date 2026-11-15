Seguridad e inversión, las cuentas que los empresarios de Norte de Santander le pasan a De la Espriella

Mejorar la seguridad fue, si no la principal, una de las solicitudes primordiales que los distintos sectores económicos de Norte de Santander hicieron a los candidatos presidenciales, entre ellos al ganador Abelardo de la Espriella, porque, sin resolver este grave problema, las empresas no pueden trabajar, generar empleo e invertir y, mucho menos, aportar al desarrollo.

De la Espriella prometió recuperar los territorios en manos de los grupos armados ilegales organizados y la delincuencia común, para lo cual propuso un plan de choque de tres meses.

Tras 100 días del inicio del Gobierno, algunos gremios de la región prefirieron guardar silencio con el argumento de que es muy poco el tiempo para hacer un balance o son pocos los hechos, otros hicieron énfasis solo en lo positivo y otros reconocieron los aciertos y desaciertos.

La mayoría de dirigentes gremiales empresariales concuerdan en que el mandatario nacional ha estado cumpliendo para atender la compleja situación por la inseguridad, pues recientemente lanzó la Campaña Militar y Policial Esparta, militarizó Cúcuta unos días ante la ola de asesinatos, y ha llevado a cabo bombardeos en el Catatumbo contra las disidencias de las Farc y el Eln.

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El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Sergio Castillo, indicó que el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Eduardo Mora López, como hombre de la región, sabe y conoce muy bien las necesidades de Norte de Santander.

“Tener garantías en las zonas urbanas y rurales es fundamental para que los sectores productivos puedan ejercer sus actividades de la mejor manera, sintiendo el respaldo y la cercanía de la institucionalidad”, afirmó.

El director ejecutivo de la seccional Norte de Santander de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Juan Diego Mantilla, destacó el cumplimiento de los compromisos asumidos por el presidente en materia de seguridad. “Asimismo, reconocemos y resaltamos la gestión del ministro Mora, en las acciones orientadas a fortalecer la seguridad y el orden público”, apuntó.

El presidente de la Asociación de Peleteros de Cúcuta (Asopelecuc), Jimmhy Salazar, señaló que, aunque “es muy poco tiempo para arreglar todo lo que se dejó de hacer en el gobierno anterior, vemos que no ha impactado mucho con lo que se prometió en seguridad”.

“Este sigue siendo un factor clave para nosotros. Los empresarios me han dicho que somos la capital de los habitantes de calle, incluso bajo la figura de uno de ellos fue el modus operandi que usó el Eln para atacar con una bomba a la Policía en El Escobal. Es impresionante lo que se ve a diario, por eso creo que en materia de seguridad falta mucho”, añadió Salazar.

El presidente de la Junta Directiva de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) en el departamento, Amílcar Mirep, expresó que “en 100 días no se pueden resolver todos los problemas”, reconociendo que el gobierno anterior entregó “un país en caos”.

Participación en la construcción del PND

Los gremios resaltaron el Tercer Encuentro Regional para la construcción participativa del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030, adelantado en Cúcuta el mes pasado. La directora ejecutiva de la Corporación de Industriales de Calzado y Similares (Corpoincal), María Fernanda Cadena, dijo que valoran la apertura de este tipo de espacios de interlocución regional, donde participaron activamente y presentaron propuestas para fortalecer esta industria, la formación de mano de obra y el desarrollo productivo.

“También reconocemos las acciones anunciadas y puestas en marcha para fortalecer la seguridad en nuestra ciudad, un aspecto fundamental para recuperar la confianza empresarial y atraer inversión”, recalcó Cadena.

El director ejecutivo de ProCúcuta – Plataforma de Acción de Norte de Santander, Gustavo La-Rotta, igualmente, resaltó los avances en la adopción de decisiones orientadas a fortalecer la seguridad, recuperar la confianza inversionista y promover un modelo de desarrollo económico con mayor participación del sector privado.

“Resaltamos el trabajo de articulación del Gobierno con la Red PRO, una alianza de organizaciones privadas de desarrollo regional como ProAntioquia, ProPacífico, ProSantander y ProBogotá, entre otras y a la que recientemente se incorporó ProCúcuta, que ha permitido vincular capacidades técnicas y empresariales al proceso de construcción del PND y fortalecer las conversaciones sobre proyectos estratégicos de infraestructura, competitividad y desarrollo económico”, aseguró La-Rotta.

Dijo que valoran la iniciativa liderada por la Vicepresidencia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para presentar proyectos estratégicos colombianos ante inversionistas internacionales, mediante Milagro Week.

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Los gremios insistieron en que hablar de incumplimientos en solo 100 días no sería justo. No obstante, esperan que el diálogo fluido con el Gobierno nacional se mantenga, para la implementación de soluciones que permitan avanzar en competitividad, atracción de inversión y proyectos estructurales en materia de infraestructura.

Desde Corpoincal, la Cámara de Comercio, Asopelecuc, Cotelco y otras organizaciones empresariales ven con expectativa y disposición de trabajo al presidente Abelardo de la Espriella y consideran importante reconocer los avances, pero también identificar los retos que tiene Norte de Santander.

ProCúcuta subrayó que entre las prioridades de la región están los estudios para el Embalse Multipropósito Cínera, así como contar con presupuesto para las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), los corredores viales y ferroviarios, la infraestructura logística y aeroportuaria, y aportar desde el Estado capacidades para la competitividad minero-energética de la región.

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