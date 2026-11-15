Secuestrado y rescatado el mismo día: así fue el operativo tras el rapto de un odontólogo en Cúcuta

Con su uniforme de trabajo, sentado en una cama, amarrado de manos y con una funda de almohada en la cabeza. Así fue encontrado el odontólogo Brandon Fermín Olivares Cobos, quien vivió una jornada llena de emociones.

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El secuestro ocurrió a las 8:50 de la mañana del pasado viernes, 13 de noviembre, en un andén del barrio Niña Ceci, de Cúcuta, y fue perpetrado por un grupo de tres personas. Uno de los responsables, que vestía un suéter negro y un jean, fue quien lo interceptó en plena vía pública.

Con una mano en el bolsillo y la otra sobre los hombros de la víctima, ambos caminaron hacia un mismo lugar, como si se tratara de dos amigos de toda la vida, con el propósito de no levantar sospechas.

En ese momento se les unió una mujer y, mediante amenazas y exhibiendo un arma de fuego, obligaron al odontólogo a subir al vehículo de un cómplice, quien conducía un taxi. El carro de servicio público, de placas URN-137, se ubicó junto a los involucrados para facilitar el abordaje de la víctima y trasladarla hasta una vivienda utilizada como lugar de cautiverio.

El odontólogo fue llevado hasta una casa del barrio María Gracia, donde, entre calles destapadas y bajo un intenso sol, fue amarrado de pies y manos. Además, le cubrieron los ojos mientras sus captores lo vigilaban y se comunicaban con sus familiares.

Según lo manifestado por los delincuentes, estos aseguraban pertenecer al Tren de Aragua y exigían el pago de 100 millones de pesos a cambio de liberar al odontólogo. Sin embargo, las amenazas no amedrentaron a sus familiares.

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La familia no tardó en contactar a las autoridades para denunciar lo ocurrido. El caso quedó en manos del Grupo Gaula de la Policía, que, con el apoyo del Ejército, puso en marcha la búsqueda del secuestrado.

La información suministrada por la comunidad fue clave para avanzar en la investigación. Gracias a estos datos, los uniformados lograron reunir elementos suficientes para establecer que el odontólogo estaría retenido en el mencionado barrio de la Comuna 8 de Cúcuta.

Pasado el mediodía, se desplegó un operativo en el que participaron numerosos uniformados, quienes llegaron hasta la vivienda señalada y realizaron un allanamiento. En el lugar encontraron al secuestrado y capturaron a sus tres presuntos captores.

Durante el procedimiento también fue incautada una pistola calibre 9 milímetros, con cuatro cartuchos, cuyo porte no estaba autorizado.

Posteriormente, las autoridades lograron ubicar e incautar el taxi que habría sido utilizado para cometer el secuestro. Asimismo, los teléfonos celulares de los detenidos quedaron a disposición de los investigadores, quienes ahora analizarán su contenido para establecer las presuntas exigencias económicas y determinar si existen otros involucrados en esta posible red criminal.

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