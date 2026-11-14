Con cuchillo en mano, mujer ingresó al Palacio Municipal de Ocaña y atacó a un vigilante

Reiterados episodios

El vigilante resultó lesionado cuando intentaba retirarla de las instalaciones, luego de que la mujer sacara el elemento cortopunzante y gritara expresiones injuriosas contra la gestora social.

“Vino dos veces y me percaté de que estaba armada. Al intentar persuadirla, sacó el cuchillo y me hirió la mano derecha, pero pude dominarla y sacarla”, relató el guarda de seguridad.

En medio de sus expresiones de grueso calibre, la mujer manifestó su intención de agredir con un arma blanca a la primera dama y la buscó insistentemente.

El incidente encendió las alarmas, debido a que la situación se presentó durante dos días consecutivos, lo que generó preocupación por las condiciones de seguridad en las distintas sedes de la administración municipal.

“Es lamentable y triste que se repita ese tipo de acontecimientos en contra de la institucionalidad. La Secretaría General y la Secretaría Jurídica están adelantando los trámites respectivos para instaurar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. ¿Hasta dónde llega el nivel de irresponsabilidad? Yo no creo, y reitero, que una habitante de calle, por iniciativa propia, busque a mi esposa para agredirla”, cuestionó el alcalde, al exigir una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.

El mandatario también reprochó los continuos ataques contra los funcionarios de la administración municipal, específicamente contra los adscritos a la Secretaría de Movilidad y Tránsito durante los operativos de control vial.

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Asimismo, recomendó a las autoridades competentes establecer mecanismos de atención para las personas con problemas de salud mental que deambulan por las principales calles de la ciudad, debido a los riesgos que pueden representar estas situaciones.