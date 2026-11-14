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Con cuchillo en mano, mujer ingresó al Palacio Municipal de Ocaña y atacó a un vigilante
El alcalde Emiro Cañizares pidió investigar las amenazas contra su esposa, la gestora social Silder Lorena Contreras, y anunció el refuerzo de los controles de seguridad.
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jsarabia
Mujer en condición de calle lanza improperios contra la gestora social.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Sábado, 14 de Noviembre de 2026

Una mujer con problemas de salud mental ingresó intempestivamente, con un arma blanca, al Palacio Municipal, mientras gritaba improperios contra la gestora social, Silder Lorena Contreras.

La oportuna reacción del personal de vigilancia permitió neutralizar a la mujer, habitante de calle, quien mostró una actitud agresiva. Durante el procedimiento resultó herido un guarda de seguridad.

El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, expresó su preocupación por los ataques contra los servidores públicos, pues también se han registrado constantes intimidaciones y amenazas contra los agentes de tránsito.

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El mandatario local no descarta la posibilidad de que la mujer haya sido enviada por un tercero, debido a que visitó el Palacio Municipal en dos oportunidades con la misma actitud y, en la última ocasión, portaba un arma blanca con la que, presuntamente, pretendía atentar contra su esposa.

Mujer en condición de calle lanza improperios contra la gestora social.

 

Reiterados episodios

El vigilante resultó lesionado cuando intentaba retirarla de las instalaciones, luego de que la mujer sacara el elemento cortopunzante y gritara expresiones injuriosas contra la gestora social.

“Vino dos veces y me percaté de que estaba armada. Al intentar persuadirla, sacó el cuchillo y me hirió la mano derecha, pero pude dominarla y sacarla”, relató el guarda de seguridad.

En medio de sus expresiones de grueso calibre, la mujer manifestó su intención de agredir con un arma blanca a la primera dama y la buscó insistentemente.

El incidente encendió las alarmas, debido a que la situación se presentó durante dos días consecutivos, lo que generó preocupación por las condiciones de seguridad en las distintas sedes de la administración municipal.

“Es lamentable y triste que se repita ese tipo de acontecimientos en contra de la institucionalidad. La Secretaría General y la Secretaría Jurídica están adelantando los trámites respectivos para instaurar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. ¿Hasta dónde llega el nivel de irresponsabilidad? Yo no creo, y reitero, que una habitante de calle, por iniciativa propia, busque a mi esposa para agredirla”, cuestionó el alcalde, al exigir una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.

El mandatario también reprochó los continuos ataques contra los funcionarios de la administración municipal, específicamente contra los adscritos a la Secretaría de Movilidad y Tránsito durante los operativos de control vial.

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Asimismo, recomendó a las autoridades competentes establecer mecanismos de atención para las personas con problemas de salud mental que deambulan por las principales calles de la ciudad, debido a los riesgos que pueden representar estas situaciones.

Ante los ataques a los servidores públicos se extremarán medidas de seguridad en el palacio municipal de Ocaña.

 

Protocolos de seguridad

Ante lo ocurrido, el secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Eduardo Guerrero Bayona, expresó su solidaridad con los afectados, rechazó los acontecimientos y anunció la adopción de medidas de seguridad y acciones judiciales para atender la situación y prevenir nuevos episodios de esta naturaleza.

El funcionario informó que ya se reunió con las empresas de vigilancia encargadas de regular el acceso al Centro Regional de Atención a Víctimas y el ingreso por la puerta principal del Palacio Municipal.

De igual manera, anunció que, en coordinación con la Policía Nacional, se extremarán las medidas de seguridad y se realizarán requisas especiales para detectar el ingreso de elementos sospechosos.

«No se puede permitir el ingreso con armas blancas. Las personas que vengan o hagan parte de algún esquema de la Unidad Nacional de Protección están obligadas a efectuar los reportes correspondientes», señaló.

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Guerrero precisó que se ordenó aplicar todos los protocolos establecidos por la ley para el ingreso a las instalaciones municipales y rechazó contundentemente estos actos.

Ante los ataques a los servidores públicos se extremarán medidas de seguridad en el palacio municipal de Ocaña.

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