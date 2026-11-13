Suspenden suministro de agua al Batallón Santander de Ocaña por deuda de $210 millones

Una deuda millonaria

El funcionario fue categórico al señalar que, de acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en materia de facturación electrónica, los reportes contables deben realizarse mensualmente.

Desde julio, el batallón acumula una deuda de 210 millones de pesos. Los informes correspondientes deben presentarse mes a mes, sin posibilidad de aplazamiento, pues la empresa necesita garantizar los recursos para cubrir los gastos operativos, adquirir insumos, pagar combustibles y energía, y ejecutar programas sociales.

“Encendemos las alarmas para presionar un pronto pago, así como lo hacen con otras entidades relacionadas con los servicios de energía e internet, que sí están al día. Los militares argumentan que existen demoras en los trámites administrativos desde Bogotá con el Ministerio de Defensa, pero con la Policía Nacional y el Centro Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria nunca hemos tenido este tipo de inconvenientes”, recalcó el gerente encargado, quien calificó como negligencia la tardanza en el cumplimiento de las obligaciones.

Lea además: Vándalos están afectando los espacios deportivos de Ocaña

De ahora en adelante, los cobros se realizarán mes a mes, sin consideraciones especiales, como ocurre con cualquier usuario. La empresa también debe responder ante los organismos de control, agregó.

