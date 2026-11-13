Suspenden suministro de agua al Batallón Santander de Ocaña por deuda de $210 millones

Un compás de espera
A principios de año se presentó una situación similar. En esa oportunidad, los asesores jurídicos del batallón interpusieron acciones de tutela, pero no prosperaron. La orden, según explicó el funcionario, es ponerse al día con las obligaciones para garantizar el normal funcionamiento de la unidad militar.
En comunicación con la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, los oficiales solicitaron una ampliación del plazo mientras avanzan las gestiones administrativas para evitar una emergencia sanitaria.
La orden de suspensión está vigente mientras no se refleje el pago de los meses adeudados. Aunque los recursos están presupuestados para ese fin, los trámites correspondientes continúan en curso.
Ante estos requerimientos, la empresa decidió otorgar un compás de espera y mantener el suministro de agua de manera intermitente, entre las 8:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, mientras se cancela la factura, reiteró.
“Hemos otorgado un plazo de cinco días, tiempo suficiente para agilizar el desembolso de los recursos. A partir de la próxima vigencia, sin ningún tipo de consideración, la suspensión se hará mes a mes”, advirtió Álvarez Duarte.
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Entre tanto, ciudadanos consideran que las entidades del Estado deben dar ejemplo en el cumplimiento del pago de los servicios públicos, teniendo en cuenta que funcionan con recursos provenientes de los impuestos que aportan los colombianos.