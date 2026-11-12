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Vándalos están afectando los espacios deportivos de Ocaña
Piden extremar medidas de seguridad para neutralizar a los violentos.
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jsarabia
Inescrupulosos atacan sede del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Ocaña.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Jueves, 12 de Noviembre de 2026

La directora del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Ocaña, Alejandra Guerrero Álvarez, denunció la manera como algunos sujetos han atacado las oficinas ubicadas en el coliseo cubierto Argelino Durán Quintero del municipio.

La funcionaria rechazó la ruptura de varios vidrios, que fueron afectados para hurtar tulas con implementos deportivos, así como una extensión eléctrica utilizada en las distintas actividades.

Además, reportó el hurto de rejillas, medidores y elementos metálicos de los locales comerciales ubicados en los alrededores del escenario.

Asimismo, denunció el desprendimiento de los reductores de velocidad instalados en las principales calles de la ciudad y el hurto de las nomenclaturas de algunas viviendas.

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Frente a esta situación, Guerrero Álvarez pidió a los vecinos del sector denunciar oportunamente la presencia de personas sospechosas durante la noche, con el fin de facilitar su captura.
 

Inescrupulosos atacan sede del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Ocaña.

A merced de los delincuentes

Según la comunidad, los escenarios deportivos han estado expuestos a las acciones de habitantes en condición de residencia no formal, quienes, en su afán de conseguir sustancias alucinógenas, proceden a robar estructuras e implementos utilizados en la formación integral de niños y jóvenes.

Igualmente, los voceros comunales denunciaron que estos sujetos se apoderaron del parque infantil Lucía Padilla, en el barrio del mismo nombre, generando temor entre los padres de familia.

En este sentido, también recordaron que durante la administración anterior fueron hurtadas todas las redes eléctricas del coliseo cubierto Argelino Durán Quintero.

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Por su parte, Omar Emiro Manzano Ibáñez, líder comunal del barrio El Bosque, reclamó mayor vigilancia en aquellos sitios donde se almacenan utilería, uniformes, balones, conos y computadores.
 

Inescrupulosos atacan sede del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Ocaña.

El esfuerzo de las autoridades

El secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Eduardo Guerrero Bayona, informó que trabaja en la caracterización y en la definición de una ruta de atención para los habitantes en condición de residencia no formal señalados de cometer este tipo de hurtos en algunos escenarios deportivos de la ciudad.

Indicó que la intervención integral se adelanta en los puentes de Las Llanadas, La Sal y La Torcoroma, la avenida Francisco Fernández de Contreras y la plaza de mercado, con el propósito de brindarles atención oportuna y vincularlos a un centro de rehabilitación

 

Inescrupulosos atacan sede del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Ocaña.

 

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