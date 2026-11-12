Vándalos están afectando los espacios deportivos de Ocaña

A merced de los delincuentes
Según la comunidad, los escenarios deportivos han estado expuestos a las acciones de habitantes en condición de residencia no formal, quienes, en su afán de conseguir sustancias alucinógenas, proceden a robar estructuras e implementos utilizados en la formación integral de niños y jóvenes.
Igualmente, los voceros comunales denunciaron que estos sujetos se apoderaron del parque infantil Lucía Padilla, en el barrio del mismo nombre, generando temor entre los padres de familia.
En este sentido, también recordaron que durante la administración anterior fueron hurtadas todas las redes eléctricas del coliseo cubierto Argelino Durán Quintero.
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Por su parte, Omar Emiro Manzano Ibáñez, líder comunal del barrio El Bosque, reclamó mayor vigilancia en aquellos sitios donde se almacenan utilería, uniformes, balones, conos y computadores.