Vándalos están afectando los espacios deportivos de Ocaña

La directora del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Ocaña, Alejandra Guerrero Álvarez, denunció la manera como algunos sujetos han atacado las oficinas ubicadas en el coliseo cubierto Argelino Durán Quintero del municipio.

La funcionaria rechazó la ruptura de varios vidrios, que fueron afectados para hurtar tulas con implementos deportivos, así como una extensión eléctrica utilizada en las distintas actividades.

Además, reportó el hurto de rejillas, medidores y elementos metálicos de los locales comerciales ubicados en los alrededores del escenario.

Asimismo, denunció el desprendimiento de los reductores de velocidad instalados en las principales calles de la ciudad y el hurto de las nomenclaturas de algunas viviendas.

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Frente a esta situación, Guerrero Álvarez pidió a los vecinos del sector denunciar oportunamente la presencia de personas sospechosas durante la noche, con el fin de facilitar su captura.

