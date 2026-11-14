¿Los mataron por señalarlos de ladrones? Misterio por doble homicidio en el Carmen de Tonchalá, Cúcuta

El rumor de que dos hombres fueron asesinados por presuntas actividades delictivas no deja de rondar la vía que conduce al corregimiento Carmen de Tonchalá, en Cúcuta. Aunque sus habitantes poco hablan de lo ocurrido, el caso sigue siendo un misterio para las autoridades.

Siga leyendo: ¿Citado de muerte? Menor de edad habría respondido a disparos a un ataque armado en Cúcuta

La alerta llegó a las autoridades luego de que se reportara la presencia de dos cuerpos tendidos a un costado de este camino de tierra, a unos dos kilómetros y medio de la entrada desde el Anillo Vial Occidental. El hallazgo se produjo la noche del pasado jueves, 12 de noviembre.

Los reportes ciudadanos, acompañados de videos que circularon sobre lo ocurrido, confirmaron la presencia de los cadáveres. En las grabaciones se observaba a las dos víctimas, de apariencia joven, tendidas sobre la vegetación, en medio de charcos de sangre y con múltiples heridas ocasionadas con arma blanca.

Las autoridades se trasladaron al lugar y adelantaron la inspección técnica de la escena y el levantamiento de los cuerpos. Sin embargo, no fue posible establecer sus identidades, debido a que no portaban documentos.

En aquella escena, ubicada sobre un puente que conduce a unos cultivos de hortalizas, reinaba el hermetismo. Nadie dijo nada y, aparentemente, nadie vio lo ocurrido. Sin embargo, versiones extraoficiales señalan que las víctimas habrían sido atacadas con machetes luego de ser señaladas por la comunidad como presuntos ladrones.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion